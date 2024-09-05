Неизменная позиция: Украина не сможет поразить 90% самолетов РФ ракетами ATACMS, — Кирби

По словам советника Белого дома по нацбезопасности, мнение о том, что снятие запрета на удары по российской территории смогут что-то изменить, является ошибочным. Связано это с тем, что противник разместил свою авиацию в сотни километров от линии фронта.

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Дальнобойные ракеты ATACMS, которые желает получить Украина вместе с разрешением на удары вглубь России, не смогут поразить около 90% самолетов противника. Такое мнение озвучил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, Москва уже перебазировала большинство своей авиации вглубь страны, поэтому мнение о том, что при помощи ракет ATACMS ВСУ смогут поразить вражеские самолеты в большом количестве, не соответствует действительности.

Отдельно журналисты задали вопрос представителю администрации президента США Джо Байдена о том, собирается ли Вашингтон изменить позицию в отношении помощи Украине после ударов ВС РФ по Полтаве и Львову, где погибли десятки мирных жителей. Джон Кирби ответил, что "нет ничего нового".

"Наша позиция по ударам по территории России остается неизменной. Отмечу, что 90% самолетов, которые Россия использует для авиаударов, размещены на расстоянии более 300 километров от границы с Украиной. Поэтому утверждение, что ATACMS позволит Украине уничтожить большинство этих самолетов, ошибочно", — подытожил советник Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что запрет США на удары по России сильно вредит Украине, а Вашингтон продолжает искать новые оправдания, писали в своем материале The Economist. Украинские власти хотят добиться от Белого дома и Пентагона ответа, почему одни так называемые "красные линии" можно не соблюдать, а другие сильно контролируются. У Владимира Зеленского на следующей неделе может быть последний шанс на то, чтобы переубедить Джо Байдена.

29 августа сообщалось, что сотни российских военных объектов остаются на расстоянии поражения ракетами ATACMS, о чем говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики создали специальную интерактивную карту военных объектов на территории РФ, чтобы показать, как запреты США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной российской военной инфраструктуре.