Українські далекобійні БПЛА ефективніші за російські: Сергій Флеш розповів, чому

На відміну від російських окупантів, українці пройшли весь шлях створення БПЛА великої дальності з нуля, зазначив фахівець.

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Сили оборони України досягли паритету зі Збройними силами Російської Федерації за виробництвом ударних безпілотних літальних апаратів дальньої дії, а також навчилися ефективніше боротися з такими дронами, ніж противник. Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що РФ використовує технологію іранських "Шахедів", випускаючи їх під назвою "Герань". Водночас українці за час війни пройшли весь шлях створення далекобійних БПЛА з нуля.

"Те, що наші розробники зробили це в такий стислий термін — це фантастика", — пише Сергій Флеш.

За словами фахівця, домогтися цього вдалося завдяки системній роботі, яка охоплювала планування, бюджетування, контракти, замовлення, оплати та інші аспекти. Окремо він висловив подяку українським виробникам. Експерт вважає, згодом в України також будуть власні крилаті та балістичні ракети.

Сергій Флеш також назвав ще одну причину, чому атаки українських БПЛА ефективніші, ніж російських. На його думку, українці краще навчилися боротися з ворожими безпілотниками.

"Ми стали країною, яка може за себе постояти на цьому "фронті". Таких на пальцях перерахувати. Та ви й самі бачите в новинах, що ситуація змінилася. Жодного дня без "подарунків" для РФ", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що у Сил оборони України немає необхідності використовувати ракети Storm Shadow на території Російської Федерації, оскільки українські "саморобні" безпілотники краще підходять для знищення цілей.

Також повідомлялося, що українські FPV-дрони знищують логістику ЗС РФ у Курській області, зокрема вражаючи техніку, яка будує замість зруйнованих мостів понтонні переправи через річку Сейм.