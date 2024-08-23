Украинские дальнобойные БПЛА эффективнее российских: Сергей Флэш рассказал, почему

В отличие от российских оккупантов, украинцы прошли весь путь создания БПЛА большой дальности с нуля, отметил специалист.

Related video

Силы обороны Украины достигли паритета с Вооруженными силами Российской Федерации производству ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также научились эффективнее бороться с такими дронами, чем противник. Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что РФ использует технологию иранских "Шахедов", выпуская их под названием "Герань". В то же время украинцы за время войны прошли весь путь создания дальнобойных БПЛА с нуля.

"То, что наши разработчики сделали это в такой сжатый срок — это фантастика", — пишет Сергей Флэш.

По словам специалиста, добиться этого удалось благодаря системной работе, которая включала планирование, бюджетирование, контракты, заказы, оплаты и прочие аспекты. Отдельно он выразил благодарность украинским производителям. Эксперт считает, со временем у Украины также будут собственные крылатые и баллистические ракеты.

Сергей Флэш также назвал еще одну причину, почему атаки украинских БПЛА эффективнее, чем российских. По его мнению, украинцы лучше научились бороться с вражескими беспилотниками.

"Мы стали страной, которая может за себя постоять на этом "фронте". Таких на пальцах пересчитать. Да вы и сами видите в новостях, что ситуация изменилась. Ни дня без "подарков" для РФ", — заключил эксперт.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена считают, что у Сил обороны Украины нет необходимости использовать ракеты Storm Shadow на территории Российской Федерации, так как украинские "самодельные" беспилотники лучше подходят для уничтожения целей.

Также сообщалось, что украинские FPV-дроны уничтожают логистику ВС РФ в Курской области, в частности поражая технику, которая строит вместо разрушенных мостов понтонные переправы через реку Сейм.