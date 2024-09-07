"ATACMS не добьют": эксперт рассказал, какими ракетами Украине нужно бить по аэродромам РФ

По словам Ивана Киричевского, аэродромы "Энгельс", "Саваслейка" и "Оленья" находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому нужно повышать планку требований к США в предоставлении дальнобойного оружия.

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Украине нужно сосредоточиться на производстве собственного дальнобойного оружия и добиться предоставления крылатых ракет Tomahawk, чтобы бить ими по военным аэродромам РФ. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт Иван Киричевский.

"Ракетами ATACMS, если даже нам дадут разрешение, до аэродромов стратегической авиации РФ мы не достанем. Нам надо что-то более дальнобойное или работать над собственным дальнобойным, чтобы оно долетело до "Энгельса", "Саваслейка" или аэродрома в районе Мурманска "Оленья". ATACMS туда не добьют", — пояснил Киричевский.

По его словам, вместо того чтобы сетовать на то, что американцы предоставляют недостаточно оружия, Украине необходимо повышать планку требований к США.

В частности, нужно сосредоточить усилия на том, чтобы добиться предоставления Tomahawk для поддержания мирового порядка.

"Потому что Tomahawk мы не требуем, а взамен тратим энергию непонятно куда", — подчеркнул Киричевский.

Крылатые ракеты Tomahawk

Tomahawk — семейство американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon.

Ракета Tomahawk Фото: Из открытых источников

Эти ракеты являются стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих различные боеголовки, в том числе ядерные.

Новые модификации Tomahawk позволяют поражать цели на расстоянии до 1650 километров. Максимальная дальность поражения — 2500 км.

Напомним, 5 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые желает получить Украина вместе с разрешением на удары вглубь России, не смогут поразить около 90% самолетов РФ.

4 сентября аналитики ISW отметили, что даже стандартные стелс-ракеты JASSM расширят список из 245 целей в РФ.