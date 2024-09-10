"Дуже небезпечні": у Defense Express порахували, скільки ракет Іран міг передати РФ

Лазерна підсвітка у ракеті дає змогу вражати цілі, які перебувають в русі. Вони менш далекобійці і схожі за своїми можливостями на ракету до Himars.

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Іран, ймовірно, передав Росії понад 200 ракет дальністю понад 80 км. З такою системою наведення вони дуже небезпечні. Про це в коментарі "Еспресо" сказав головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, інформація про те, що Тегеран передав Москві ракети зʼявилася кілька тижнів тому, але це не ракети, дальність яких понад 300 км, а менш далекобійні.

"Це можуть бути ракети Arman й Ababil, які можуть уражати цілі на відстані 80 км й схожі за своїми можливостями на ракету до Himars, головне — за своїми задачами, які вона може виконувати на полі бою. В ракеті Ababil, до речі, досить якісна система наведення. Оскільки там є версія ракети з напівактивним лазерним наведенням. Тобто фактично ракета безпосередньо летить на підсвічувану ціль", — пояснив Катков.

Він додав, що іранські ракети здатні вражати рухому ціль.

"На жаль, ракети з такою системою наведення дуже небезпечні. Оскільки лазерна підсвітка цілі дозволяє вражати цілі, які перебувають в русі", — додав він.

Нагадаємо, що РФ обмежена своїми виробничими можливостями, змушена звертатися до КНДР за ракетами KN-23, які є точною копією боєприпасів до ракетних комплексів "Іскандер", щоб збільшити можливості свого терору.