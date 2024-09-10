"Зброя виключно для терору": Коваленко розповів, навіщо Росії іранські ракети

Ракета Fath-360 є боєприпасом для ЗРК С-300, проте призначена для ударів по сухопутних об'єктах. Тож, припускає Олександр Коваленко, Росія буде їх застосовувати для залякування українців у прикордонних Сумській та Харківській областях.

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У Росії існує своє власне виробництво ракет сучасних типів, але їй недостатньо тієї кількості, щоб здійснювати регулярний терор України. Про це білоруському каналу NEXTA розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Російська Федерація, обмежена своїми виробничими можливостями, змушена звертатися до Північної Кореї за ракетами KN-23, які є точною копією боєприпасів до ракетних комплексів "Іскандер", щоб збільшити можливості свого терору.

Водночас поки що немає верифікованої інформації, що Іран надав Росії свої ракети для ударів по Україні, зауважив Коваленко, додавши, що подібні відомості циркулюють уже близько двох років. Однак, як зазначив військовий експерт, жодної з них досі не було застосовано по українській території.

Можливе передання Росії ракет Fath-360, на його думку, є доволі "дивним", оскільки в іранської сторони є інші, набагато потужніші та небезпечніші.

За його словами, ракета Fath-360, по суті, є боєприпасом 5В55 для ЗРК С-300, однак призначена для завдання ударів виключно по сухопутних об'єктах.

"Не виключено, що в Росії виник дефіцит із достатньою кількістю забезпечення для С-300, які перетворилися на елемент терору проти українців", — припускає Олександр Коваленко, нагадавши, що з 2022 року ЗС РФ стали використовувати ці ЗРК "не за призначенням" — по поверхні, а не для збиття повітряних цілей.

Мабуть, зазначив він, третій рік терору значно вплинув на кількість боєкомплекту російської протиповітряної оборони.

"Це зброя виключно для терору цивільного населення", — наголосив військовий експерт, оскільки через свій радіус дії ракета зможе дістати "прикордонні" міста Суми та Харків.

Нагадаємо, 9 вересня кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначав, що ракети Fath-360 мають дальність польоту до 120 км і становлять загрозу для українських міст Харків і Суми.

У зв'язку з передачею Тегераном ракет президент США Джо Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення дозволу наносити удари вглиб Росії поставленою далекобійною зброєю.