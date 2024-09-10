США офіційно підтвердили передачу Іраном ракет: Байден обговорить дозвіл на удари вглиб РФ

Москва отримала балістичні ракети від Тегерану. Американський президент Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення ударів по Росії.

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Іран все ж таки передав Росії партію балістичних ракет для нанесення ударів по Україні. Про це у Лондоні під час спільної пресконференції з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Росія вже отримала партії цих ракет", – наголосив політик.

Блінкен заявив, що через це санкції проти Ірану є неминучими та будуть оголошені пізніше.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.

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Блінкен додав, що Росія, швидше за все, використає поставки іранських ракет вже протягом декількох тижнів.

Окрім того, як повідомив держсекретар, у п'ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким вони обговорять дозвіл завдавати ударів вглиб Росії далекобійною зброєю.

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ із британським прем'єром у п'ятницю", — заявив Блінкен.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі повідомив, що він разом із Ентоні Блінкеном цього тижня разом відвідають Київ.

"Сьогодні я можу підтвердити, що цього тижня ми з Тоні поїдемо до Києва – перший спільний візит такого роду за більш ніж десятиліття. Ми є найближчими союзниками, тому я радий, що ми подорожуватимемо разом, демонструючи нашу відданість Україні", — зазначив Ламмі.

Нагадаємо, Іран поставив Росії близько 200 балістичних ракет малої дальності "Fath-360". Смертоносний вантаж прибув у російський порт на Каспії.

Водночас постійне представництво Ірану при ООН спростувало інформацію щодо передачі Росії балістичних ракет. Іран вважає "нелюдським надання військової допомоги сторонам, залученим до конфлікту, що призводить до зростання людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню", — йшлося у повідомленні.