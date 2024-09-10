Іранський варіант "Точки У": Тегеран міг передати Росії ракети Fath-360, куди їх запустять

Балістичні ракети Fath-360 легкі в експлуатації та здатні завдати шкоди під час масованих обстрілів України. Перехоплюють снаряди західні системи ППО і українським партнерам уже час думати, де брати більше боєкомплектів до них. Фокус з'ясував, що очікувати від нових ракетних загроз.

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Кілька впливових західних ЗМІ повідомили про отримання Росією балістичних ракет від Ірану. Про постачання цього типу озброєння часто говорили під час повномасштабної війни в Україні, але далі заяв справа не доходила.

Першою про постачання Москві ракет малої дальності повідомила газета The Wall Street Journal. На Заході зазначають, що російські військові отримали кілька сотень балістичних ракет. В Ірану є ціла низка схожого озброєння з дальністю ураження цілей понад 800 кілометрів.

Британське видання The Times уточнює, що йдеться про постачання понад 200 ракет Fath-360. Російське судно 4 вересня доставило ракети в неназваний порт у Каспійському морі.

Високопоставлені українські чиновники в розмові з газетою Financial Times підтвердили цю інформацію. Ракети Fath-360 класу "земля-земля" вражають цілі на відстані до 120 кілометрів і їх використовуватимуть для ударів по Харкову та Сумах, а також по позиціях ЗСУ та інших військових цілях уздовж лінії фронту, зокрема й по стратегічно важливому східному місту Покровськ.

Чиновники заявили, що постачання іранських ракет дасть змогу Росії застосовувати аеробалістичні ракети великої дальності "Кинджал" для ударів по тилових містах України.

Європа і США вже пригрозили Ірану масштабними санкціями за військову допомогу РФ. Серед можливих варіантів відповіді — заборона іранському авіаперевізнику Iran Air літати до європейських аеропортів і обмеження діяльності низки іранських підприємств і фізосіб, включно з транспортними компаніями.

Іран водночас заперечує факт поставок ракет: представництво країни в ООН говорить про "утримання від участі в таких діях".

Телеканал CNN також підтвердив нещодавнє постачання військам РФ іранських балістичних ракет малої дальності. Два джерела в розвідці кажуть, що це стало наслідком переговорів Росії з Іраном про придбання ракет у вересні 2023 року. Тоді ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу вирушив до Ірану оглядати балістичні ракетні системи ближнього радіусу дії "Абабіль" Корпусу вартових ісламської революції.

МЗС України у відповідь на ці повідомлення закликало Іран утриматися від передачі агресору озброєння і військової техніки. Підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет Росії матиме руйнівні наслідки для україно-іранських двосторонніх відносин, заявило міністерство.

Іранські ракети Fateh знадобляться для Курської області РФ

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Хінц, який досліджує ракетні озброєння країн Близького Сходу, зазначає, що іранські балістичні ракети легкі в експлуатації та запуску. Снаряди можуть завдати істотної шкоди — фактично їх перехоплюють лише системи ППО Patriot.

Крім ракет Fateh-360, в Ірану є версія Fateh-110, що вражає цілі на відстані до 300 кілометрів. Fateh-110 у модифікації Fateh-e Mobin летить до 500 кілометрів. Найбільш далекобійною вважається ракета Zolfaghar, базова її версія б'є до 700 кілометрів, у версії Dezful — на 1 000, а тип Qasem — до 1 400 кілометрів.

Fateh-110 можна порівняти за дальністю з деякими версіями американських ATACMS, можуть працювати разом із російськими КАБами і дронами-камікадзе, додав Хінц.

Недооцінювати оборонний потенціал Ірану, за словами полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, не варто. Комунікація з питань військового виробництва з Росією триває, а передача додаткового балістичного озброєння лише збільшить частоту обстрілів України.

Передові системи ППО частково допоможуть відбивати атаки, але партнерам доведеться виділяти більше боєкомплектів до дорогих установок Patriot і SAMP-T.

"Ракети до ППО вельми недешеві, зараз активно використовуються для відбиття масованих атак ЗС РФ. Що більше у росіян балістичних ракет, то сильнішими будуть атаки", — коментує він Фокусу.

Балістичні ракети з Ірану малої дальності не є оперативно-тактичними. Найімовірніше, це тактичні снаряди, максимальна дальність ураження цілей яких не перевищить 80 кілометрів з урахуванням розміщення пускових установок у Росії, розповідає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Ракети Fath-360 не треба порівнювати з російськими "Іскандерами". Іранський варіант балістики ближчий до нашої "Точки У" або далекобійних РСЗВ", — зауважує фахівець у бесіді з Фокусом.

Балістика здебільшого загрожує зонам бойових дій і прифронтовим містам, продовжує аналітик.

Однак голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уже вважає ймовірне отримання Росією іранських балістичних ракет прямою загрозою для Харкова.

"Коли була перша інформація, що війська РФ отримали ракети від Північної Кореї, одразу два аналоги "Іскандера" вдарили по центру Харкова. Ми це відчули одразу. Щойно в росіян з'явиться новий тип озброєння, який вони зможуть масово застосовувати, звісно, це буде прямою небезпекою для харків'ян", — зауважив чиновник.

Самусь зазначає, що іранські ракети запускатимуть по Україні з Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

"Думаю, росіяни сконцентруються на обстрілі цими ракетами позицій ЗСУ в Курській області. Виходить цікавий міжнародний аспект: якщо Росія обстрілює свою територію, значить, Заходу нема за що вводити санкції", — резюмував він.

Як довести постачання ракет з Ірану?

Аналітики американського "Інституту вивчення війни" (ISW) вважають відправку іранських балістичних ракет до Росії частиною стратегічного партнерства між двома країнами. Тегеран передає балістику, а Москва натомість — новітні винищувачі Су-35.

Іран також звернувся до Росії за підтримкою в модернізації своїх кібер-можливостей і ракетно-космічних програм у межах розширеного військового співробітництва.

Владислав Селезньов звертає увагу на відсутність фізичної верифікації передачі ЗС РФ балістичних ракет. Не виключено, що такі посили йдуть із Москви з метою погроз і демонстрації наявності військових союзників.

Ще наприкінці лютого 2024 року агентство Reuters із посиланням на шість джерел повідомляло про передачу Росії 400 іранських ракет класу "земля-земля". Джерело з Ірану говорило про початок поставок у січні: частину ракет відправили на кораблі Каспійським морем, а решту — літаком. Тоді у Вашингтоні не побачили доказів передачі цього виду озброєнь, а Тегеран визнав заяви "необґрунтованими".

Очевидним доказом поставок іранських ракет буде їхнє застосування під час обстрілів України, як це було з північнокорейським озброєнням, вважають опитані Фокусом військові аналітики.

Іран довгі роки перебуває під санкціями, але попри це успішно крав військові технології і створював відносно непогані зразки озброєнь. Як приклад експерти згадують дрони "Шахед" різної модифікації.

Оцінювати якість іранських ракет і порівнювати їх із північнокорейськими поки зарано. Ізраїльські військові фахівці стикалися з першим типом, а Україна — тільки з корейськими снарядами. Обмін знаннями та порівняльним аналізом навряд чи відбувся, впевнені українські аналітики.

Нагадаємо, у Кремлі вважають Іран важливим партнером і прагнуть розвивати торгово-економічні відносини, зокрема в "найчутливіших галузях".

Фокус раніше писав, що Іран міг відправити РФ близько 200 балістичних ракет "Fatеh-360" в обмін на сою і кукурудзу. Також іранські ракети отримують терористичні організації "Хезболла", "ХАМАС" і "Хашд аш-Шаабі".