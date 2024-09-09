"Важливий партнер": Пєсков відреагував на повідомлення про постачання Іраном ракет для ЗС РФ

За словами прессекретаря російського президента, Москва має намір продовжувати співпрацю з Тегераном і діяти в інтересах обох країн.

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Росія могла отримати від Ірану сотні балістичних ракет, які та використовує для обстрілу мирних міст України. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливу допомогу Тегерана Москві, передає "РИА Новости".

За його словами, інформація, яка з'являється в мережі, не завжди відповідає дійсності. Водночас, Іран є важливим партнером для Росії і співпраця між країнами триває.

"Іран — це наш важливий партнер, ми розвиваємо наші торгово-економічні відносини, ми розвиваємо наше співробітництво і діалог у всіх можливих галузях, включно з найчутливішими сферами. І будемо продовжувати це робити в інтересах народів наших двох країн", — заявив Дмитро Пєсков.

Він так і не відповів прямо на запитання щодо можливих поставок балістичних ракет для ЗС РФ, однак днем раніше член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмад Бахшайеш Ардестані визнав імовірність надання допомоги. Іранський депутат пояснив постачання РФ ракет і безпілотників необхідністю здійснювати бартер. Тегеран в обмін на зброю отримує сою і пшеницю, а також "обходить санкції через партнерство з Росією".

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що Іран постачає РФ сотні ракет для ударів по українській інфраструктурі в обмін на кукурудзу. Іранський чиновник підтвердив факт передачі Тегераном Москві ракет. В Україні побоюються, що їх запускатимуть для ударів по інфраструктурі.