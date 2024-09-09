"Важный партнер": Песков отреагировал на сообщения о поставке Ираном ракет для ВС РФ

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном и действовать в интересах обеих стран.

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Россия могла получить от Ирана сотни баллистических ракет, которая та использует для обстрела мирных городов Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную помощь Тегерана Москве, передает "РИА Новости".

По его словам, информация, которая появляется в сети, не всегда соответствует действительности. В то же время, Иран является важным партнером для России и сотрудничество между странами продолжается.

"Иран – это наш важный партнер, мы развиваем наши торгово-экономические отношения, мы развиваем наше сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные области. И будем продолжать это делать в интересах народов наших двух стран", — заявил Дмитрий Песков.

Он так и не ответил прямо на вопрос о возможных поставках баллистических ракет для ВС РФ, однако днем ранее член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшайеш Ардестани признал вероятность предоставления помощи. Иранский депутат объяснил поставки РФ ракет и беспилотников необходимостью осуществлять бартер. Тегеран в обмен на оружие получает сою и пшеницу, а также "обходит санкции через партнерство с Россией".

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Иран поставляет РФ сотни ракет для ударов по украинской инфраструктуре в обмен на кукурузу. Иранский чиновник подтвердил факт передачи Тегераном Москве ракет. В Украине опасаются, что их будут запускать для ударов по инфраструктуре.