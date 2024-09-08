В обмін на кукурудзу: Іран постачає РФ сотні ракет для ударів по українській інфраструктурі

Іранський чиновник підтвердив факт передачі Іраном Росії ракет. В Україні побоюються, що їх запускатимуть для ударів по інфраструктурі.

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Іран поставив Росії близько 200 балістичних ракет малої дальності "Fath-360". Смертоносний вантаж прибув у російський порт на Каспії. За словами української сторони, ракети класу "земля-земля" мають дальність польоту до 120 км і, ймовірно, будуть використовуватися Росією для ударів по інфраструктурі, а також прикордонним містам, таким як Харків і Суми. Іран спочатку заперечував факт передачі ракет, але зрештою член Комісії національної безпеки Ісламської ради Ахмед Бахшиш Ардестані підтвердив новину про надсилання ракет іранського виробництва в РФ. Про це пише Financial Times.

Поставки зброї до Москви знаменують собою "різку ескалацію" війни проти України, попереджають Київ і західні чиновники.

Зазначається, що офіційний Київ вважає, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу Росії розгорнути свої гіперзвукові ракети великої дальності "Кинджал" — одне з найскладніших озброєнь в арсеналі Кремля — для ураження цілей у глибині України. "Кинджали" складніше перехопити, і тільки американські системи ППО Patriot здатні їх збивати.

Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України і директор київського Центру оборонних стратегій, заявив, що іранські ракети становлять "величезну загрозу".

"Їх відправлять знищувати українську енергетичну систему, найімовірніше, у містах і селищах. Це, швидше за все, означає більше смертей серед мирного населення по всій країні", — сказав Загороднюк.

Першим про постачання ракет повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США та Європи.

У суботу МЗС України заявило, що глибоко занепокоєне повідомленнями, що Іран відправив ракети в Росію, і закликало Тегеран "утриматися від постачань будь-яких видів зброї та військової техніки в Росію". Підтвердження постачання матиме "руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин".

За оцінками української розвідки, в обмін на свої безпілотники і ракети Тегеран отримав від Москви тіснішу співпрацю у сфері безпеки і військові технології.

"Поглиблення військово-технічного співробітництва між Росією та Іраном несе серйозні безпекові загрози не тільки для України, а й для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Ми закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Тегеран і Москву задля захисту міжнародного миру та безпеки", — заявили в МЗС у Києві.

Західні прихильники України не підтвердили постачання іранських ракет. Однак Шон Севетт, представник Ради національної безпеки США, заявив у неділю, що Вашингтон стурбований повідомленнями і повторив, що разом із союзниками він "готовий до суттєвих наслідків".

Передача балістичних ракет Росії, як вважають у США, "означатиме різке посилення підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України".

"Це партнерство загрожує європейській безпеці та ілюструє, як дестабілізуючий вплив Ірану поширюється за межі Близького Сходу", — сказав Севетт, повторивши коментар директора ЦРУ Білла Бернса, зроблений днем раніше.

Реакція Ірану

Представник МЗС Ірану Насер Канаані відкинув звинувачення в продажі ракет як "абсолютно безпідставні", заявивши, що їх сфабрикували західні держави в "політичних цілях".

Делегація Ісламської Республіки в ООН також відкинула це повідомлення у своїй заяві і заявила: "Ісламська Республіка не надала зброю жодній зі сторін конфлікту в Україні і попросила інші країни припинити це робити".

При цьому менш ніж за добу, 7 вересня, після того, як представництво Ісламської Республіки Іран в ООН категорично спростувало відправлення військової техніки в Росію, член Комісії національної безпеки Ісламської ради Ахмед Бахшиш Ардестані підтвердив новину про відправлення ракет іранського виробництва в Росію. Причому він навіть сказав, що Росія відправила у відповідь.

Іранський чиновник визнав постачання ракет у РФ

"Ми повинні налагодити імпорт соєвих бобів і пшениці, щоб задовольнити наші потреби, зокрема. Одна частина дозволу включає відправлення ракет, а інша частина — відправлення військових дронів у Росію", — заявив Ардестані.

Коли його запитали, чи розуміє він, що постачання зброї в РФ призведе до нових санкцій, Ардестані повідомив, що "гірше вже не буде".

"Ми даємо ракети "Хезболлі", "ХАМАС" і "Хашд аш-Шаабі" (коаліція, що складається з шиїтів, які воюють на боці іракського уряду проти ІДІЛ — ред.), чому б не передати їх Росії?", — заявив Ардестані. Він також заявив, що Іран обходить існуючі санкції завдяки Росії.

Але тепер санкції можуть посилитися. Наприклад, європейські країни, ймовірно, заборонять іранській національній авіакомпанії IranAir літати в європейські аеропорти. Ці санкції також торкнуться низки компаній і приватних осіб, пов'язаних із передачею балістичних ракет до Росії.

"Ми продаємо зброю, отримуємо долари. Ми обходимо санкції за рахунок партнерства з Росією, імпортуємо з Росії сою, кукурудзу тощо. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшло в Україну, чому б нам не дати ракети і безпілотники Росії, щоб підтримати нашого союзника?", — резюмував Ардестані.

Нагадаємо, після новин про постачання іранських ракет президент України Володимир Зеленський звернеться до західних партнерів дозволити ЗСУ використовувати американські ракети Atacms великої дальності, британські Storm Shadow і французькі ракети великої дальності Scalp для ураження цілей на території Росії.

Своє останнє прохання Зеленський озвучив у п'ятницю на зустрічі з міністрами оборони західних країн на німецькій авіабазі Рамштайн, прагнучи посилити тиск на Москву.