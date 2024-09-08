"Гірше бути не може": в Ірані визнали, що передали Росії балістичні ракети

Іранський депутат пояснив поставки РФ ракет і безпілотників необхідністю здійснювати бартер. Тегеран в обмін на зброю отримує сою та пшеницю, а також "обходить санкції через партнерство з Росією".

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Іран передав балістичні ракети Росії. Цю інформацію підтвердив член комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ахмад Бахшайєш Ардестані в інтерв'ю Didban Iran у суботу, 7 вересня.

Він визнав військову допомогу Ірану Москві менш ніж через добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала повідомлення The Wall Street Journal про постачання балістичних ракет малої дальності до РФ.

"Ми змушені здійснювати бартер для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру передбачає відправку ракет, а інша частина — відправку військових безпілотників до Росії", — сказав Ардестані.

На питання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій або запуску так званого механізму snapback проти Ірану, законодавець відповів: "Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАСу і Хашд аш-Шаабі, то чому б не дати їх Росії?".

Іранський політик зазначив, що його країна "продає зброю й отримує долари", а також "обходить санкції через партнерство з Росією".

"Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають Україні зброю. НАТО увійшло в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, надсилаючи ракети і безпілотники в Росію?", — додав Ардестані.

Реакція України

Країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам має бути покарана. Так прокоментував повідомлення про відправку Іраном Росії балістичних ракет керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", — вважає він.

Ці удари, на його переконання, є захистом, а не ескалацією.

Нагадаємо, 6 вересня видання The Wall Street Journal повідомило, що Тегеран відправив Росії балістичні ракети малої дальності. За даними The Times, йдеться про 200 балістичних ракет Fath-360.

7 вересня постійне представництво Ірану при ООН спростувало цю інформацію, заявивши, що "Іран не лише сам утримується від подібних дій, а й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим до конфлікту".