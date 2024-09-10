Иранский вариант "Точки У": Тегеран мог передать России ракеты Fath-360, куда их запустят

Баллистические ракеты Fath-360 легки в эксплуатации и способны нанести вред при массированных обстрелах Украины. Перехватывают снаряды западные системы ПВО и украинским партнерам уже пора думать, где брать больше боекомплектов к ним. Фокус выяснил, что ожидать от новых ракетных угроз.

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Несколько влиятельных западных СМИ сообщили о получении Россией баллистических ракет от Ирана. О поставках данного типа вооружения часто говорили в ходе полномасштабной войны в Украине, но дальше заявлений дело не доходило.

Первой о поставках Москве ракет малой дальности сообщила газета The Wall Street Journal. На Западе отмечают, что российские военные получили несколько сотен баллистических ракет. У Ирана есть целый ряд подобного вооружения с дальностью поражения целей более 800 километров.

Британское издание The Times уточняет, что речь идет о поставках более 200 ракет Fath-360. Российское судно 4 сентября доставило ракеты в неназванный порт в Каспийском море.

Высокопоставленные украинские чиновники в разговоре с газетой Financial Times подтвердили данную информацию. Ракеты Fath-360 класса "земля-земля" поражают цели на расстоянии до 120 километров и будут использоваться для ударов по Харькову и Сумам, а также по позициям ВСУ и другим военным целям вдоль линии фронта, включая стратегически важный восточный город Покровск.

Чиновники заявили, что поставка иранских ракет позволит России применять аэробаллистические ракеты большой дальности "Кинжал" для ударов по тыловым городам Украины.

Европа и США уже пригрозили Ирану масштабными санкциями за военную помощь РФ. Среди возможных вариантов ответа — запрет иранскому авиаперевозчику Iran Air летать в европейские аэропорты и ограничения деятельности ряда иранских предприятий и физлиц, включая транспортные компании.

Иран при этом отрицает факт поставок ракет: представительство страны в ООН говорит о "воздержании от участия в подобных действиях".

Телеканал CNN также подтвердил недавнюю поставку войскам РФ иранских баллистических ракет малой дальности. Два источника в разведке говорят, что это стало следствием переговоров России с Ираном о приобретении ракет в сентябре 2023 года. Тогда экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился в Иран осматривать баллистические ракетные системы ближнего радиуса действия "Абабиль" Корпуса стражей исламской революции.

МИД Украины в ответ на эти сообщения призвал Иран воздержаться от передачи агрессору вооружения и военной техники. Подтверждение факта передачи Ираном баллистических ракет России будет иметь разрушительные последствия для украино-иранских двухсторонних отношений, заявило министерство.

Иранские ракеты Fateh пригодятся для Курской области РФ

Исследующий ракетные вооружения стран Ближнего Востока научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Хинц отмечает, что иранские баллистические ракеты легки в эксплуатации и запуске. Снаряды могут нанести существенный вред — фактически их перехватывают лишь системы ПВО Patriot.

Кроме ракет Fateh-360, у Ирана имеется версия Fateh-110, поражающая цели на расстоянии до 300 километров. Fateh-110 в модификации Fateh-e Mobin летит до 500 километров. Самой дальнобойной считается ракета Zolfaghar, базовая ее версия бьет до 700 километров, в версии Dezful — на 1 000, а тип Qasem — до 1 400 километров.

Fateh-110 сопоставимы по дальности с некоторыми версиями американских ATACMS, могут работать вместе с российскими КАБами и дронами-камикадзе, добавил Хинц.

Недооценивать оборонный потенциал Ирана, по словам полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнева, не стоит. Коммуникация по вопросам военного производства с Россией продолжается, а передача дополнительного баллистического вооружения лишь увеличит частоту обстрелов Украины.

Передовые системы ПВО частично помогут отражать атаки, но партнерам придется выделять больше боекомплектов к дорогим установкам Patriot и SAMP-T.

"Ракеты к ПВО весьма недешевые, сейчас активно используются для отражения массированных атак ВС РФ. Чем больше у россиян баллистических ракет, тем сильнее будут атаки", — комментирует он Фокусу.

Баллистические ракеты из Ирана малой дальности не являются оперативно-тактическими. Скорее всего, это тактические снаряды, максимальная дальность поражения целей которых не превысит 80 километров с учетом размещения пусковых установок в России, рассказывает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Ракеты Fath-360 не надо сравнивать с российскими "Искандерами". Иранский вариант баллистики ближе к нашей "Точке У" или дальнобойным РСЗО", — замечает специалист в беседе с Фокусом.

Баллистика в основном угрожает зонам боевых действий и прифронтовым городам, продолжает аналитик.

Однако глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уже считает вероятное получение Россией иранских баллистических ракет прямой угрозой для Харькова.

"Когда была первая информация, что войска РФ получили ракеты от Северной Кореи, сразу два аналога "Искандера" ударили по центру Харькова. Мы это почувствовали сразу. Как только у россиян появится новый тип вооружения, который они смогут массово применять, конечно, это будет прямой опасностью для харьковчан", — заметил чиновник.

Самусь отмечает, что иранские ракеты будут запускать по Украине из Курской, Брянской и Белгородской областей.

"Думаю, россияне сконцентрируются на обстрелах этими ракетами позиций ВСУ в Курской области. Получается интересный международный аспект: если Россия обстреливает свою территорию, значит Западу не за что вводить санкции", — резюмировал он.

Как доказать поставки ракет из Ирана?

Аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) считают отправку иранских баллистических ракет в Россию частью стратегического партнерства между двумя странами. Тегеран передает баллистику, а Москва взамен — новейшие истребители Су-35.

Иран также обратился к России за поддержкой в модернизации своих кибер-возможностей и ракетно-космических программ в рамках расширенного военного сотрудничества.

Владислав Селезнев обращает внимание на отсутствие физической верификации передачи ВС РФ баллистических ракет. Не исключено, что такие посылы идут из Москвы с целью угроз и демонстрации наличия военных союзников.

Еще в конце февраля 2024 года агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщало о передаче России 400 иранских ракет класса "земля-земля". Источник из Ирана говорил о начале поставок в январе: часть ракет отправили на корабле по Каспийскому морю, а остальные — самолетом. Тогда в Вашингтоне не увидели доказательств передачи этого вида вооружений, а Тегеран счел заявления "необоснованными".

Очевидным доказательством поставок иранских ракет будет их применение в ходе обстрелов Украины, как это было с северокорейским вооружением, полагают опрошенные Фокусом военные аналитики.

Иран долгие годы пребывает под санкциями, но несмотря на это успешно воровал военные технологии и создавал относительно неплохие образцы вооружений. В качестве примера эксперты вспоминают дроны "Шахед" различной модификации.

Оценивать качество иранских ракет и сравнивать их с северокорейскими пока рано. Израильские военные специалисты сталкивались с первым типом, а Украина — только с корейскими снарядами. Обмен знаниями и сравнительным анализом вряд ли произошел, уверены украинские аналитики.

Напомним, в Кремле считают Иран важным партнером и стремятся развивать торгово-экономические отношения, в том числе в "самых чувствительных областях".

Фокус ранее писал, что Иран мог отправить РФ около 200 баллистических ракет "Fatеh-360" в обмен на сою и кукурузу. Также иранские ракеты получают террористические организации "Хезболла", "ХАМАС" и "Хашд аш-Шааби".