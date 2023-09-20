Ракеты, дроны и системы ПВО: Шойгу посетил выставку оружия в Иране (фото)

В МО РФ ведомстве заявили, что министру показали "достижения аэрокосмической промышленности Ирана", а также "трофейные" БПЛА американского производства.

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Министр обороны Российской Федерации посетил выставку аэрокосмических сил Ирана в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram 20 сентября.

Сообщается, что Сергей Шойгу ознакомился с продукцией иранского военно-промышленного комплекса. В частности, российскому министру показали ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны.

Сергею Шойгу показали иранские ракеты Фото: Минобороны РФ

"На развернутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана", — написали в Минобороны РФ.

В заявлении также говорится, что кроме иранских ракетных комплексов и баллистических ракет на выставке якобы были представлены "трофейные БПЛА американского производства".

Сергей Шойгу на военной выставке в Тегеране Фото: Минобороны РФ

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Ранее, в Минобороны также рассказали о переговорах Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани. По словам российского министра, взаимодействие Москвы и Тегерана "выходит на новый уровень".

"С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно", — заявил Шойгу.

Сергей Шойгу ознакомился с иранскими вооружениями Фото: Минобороны РФ

Напомним, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины от 13 сентября, Россия так и не смогла наладить собственное производство дронов-камикадзе Shahed, поэтому Москва сильно зависит от поставок из Тегерана.

Ранее, 2 сентября, СМИ сообщили, что Воздушные силы Ирана получили на вооружение первые два самолета Як-130, которые должны подготовить военных к истребителям Су-35. Журналисты утверждают, что РФ согласилась передать Ирану 60 истребителей.