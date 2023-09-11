Поставит Израиль под угрозу: РФ может продать Ирану современное оружие, — директор Моссада

Директор спецслужбы Давид Барнеа заявил, что ответные меры официального Иерусалима нанесут удар "глубоко внутри Ирана, в сердце Тегерана".

Related video

Израиль считает, что Россия может продавать современное вооружение Ирану, заявил директор разведки Моссад Давид Барнеа, что является редкой публичной критикой Москвы со стороны израильского чиновника, сообщает Bloomberg.

"Мы обеспокоены тем, что россияне выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья, которые поставят Израиль под угрозу", — сказал глава израильской разведки Моссад Давид Барнеа в своей речи 10 сентября.

Иран ищет у России новые сложные системы ПВО, сообщили изданию люди, знакомые с этим вопросом и ситуацией. Не известно будет ли Российская Федерация поставлять зенитный ракетный комплекс С-400, который, по мнению израильских чиновников, помешает им нанести удар по ядерной программе Тегерана.

По информации журналистов, Израиль неоднократно клялся, что не позволит заклятому врагу Ирану получить ядерное оружие, и часто угрожает военными действиями. Россия и Иран укрепили свои связи в связи с войной в Украине, в то время как Израиль лишь умеренно критиковал Москву за сохранение теплых отношений с Кремлем по вопросам Ближнего Востока.

В своем публичном выступлении Барнеа заявил, что его агентство предотвратило более двух десятков запланированных атак Ирана на еврейские и израильские объекты по всему миру в этом году, не уточнив подробностей.

Директор Моссада пригрозил нанести удар по иранским чиновникам и политикам "снизу до самого верха", если какой-либо план нападения, связанный с Ираном, нанесет вред евреям или израильтянам.

Ответные меры Израиля нанесут удар "глубоко внутри Ирана, в сердце Тегерана", предупредил он.

Напомним, 7 сентября сообщалось, как МиГ-29 может эффективно сбивать иранские дроны Shahed-136.

Ранее, 1 сентября, СМИ писали, как сможет Украина использовать ракеты Sidewinder. Один из вариантов — это истребитель Су-29 или МиГ-29.