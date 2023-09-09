"На 3D-принтере напечатают": РФ увеличит производство дронов с помощь Ирана, — Воздушные силы (видео)

По словам спикера Юрия Игната, отопительный сезон еще не начался, но Shahed летают уже каждую ночь. Наблюдаются и полеты военно-транспортной авиации РФ в Иран, их можно отследить обычными средствами, например Flightradar.

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РФ развертывает собственные мощности для производства БПЛА Shahed и потому возможна интенсификация обстрелов территории Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Отопительный сезон еще не начался, но уже сейчас мы видим, что фактически каждую ночь "шахеды" прилетают. Мы наблюдали также активность военно-транспортной авиации, которую можно отследить обычными средствами в интернете, теми же Flightradar, — объяснил Игнат. — Ил-76 все же летает в Иран и в обратном направлении, поэтому возможны поставки вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов".

По словам Игната, то, что объявлено производство на территории страны-агрессора, говорит о том, что выпуск беспилотников будет наращиваться. Однако расширить производство ракет будет сложнее: требуется больше времени и это сопряжено с обходом санкций для получения необходимых комплектующих.

Спикер Воздушных сил — о производстве дронов в РФ

Спикер Воздушных сил напомнил, что в новогоднюю ночь россияне обстреливали Киев по меньшей мере 44 БПЛА. А масштабность атак зависит от имеющихся комплектующих.

"БПЛА также не могут быть такими безграничными. Да, они у себя там рассказывали, что будут делать их тысячами и т.д. Но это все зависит от того, сколько у них будет комплектующих, которые они сами не производят. Мы знаем, что двигатели у них импортного производства, а не российские. Мы знаем, что модуль GPS-навигации тоже не российский. То, что они могут сами изготавливать… знаете ли сейчас на 3D-принтере можно напечатать все, что угодно, но технологии не настолько доступны, в таком количестве", — объяснил Игнат добавив, что нужно делать все возможное, чтобы сделать комплектующие недоступными.

По информации The Washington Post, РФ планирует к лету 2025 года выпустить на заводе в Татарстане 6000 дронов, чтобы помещать контрнаступлению Украины.

Напомним, что российские войска сменили район запуска ракет и задействуют разные маршруты. 6 сентября спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВС РФ все чаще обстреливают территорию, прилегающую к портам в Одесской области, при этом используются разные маршруты, чтобы обойти ПВО.

Также сообщалось, что группы беспилотников летят на низкой высоте и огибают рельеф местности.