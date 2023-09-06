"Идут разными маршрутами": российские оккупанты сменили район запуска ракет, — Воздушные силы

По словам спикера командования Юрия Игната, ВС РФ стали все чаще обстреливать припортовые территории Одесской области. При этом захватчики используют разные маршруты, чтобы уменьшить вероятность успешной работы ПВО.

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В ночь на 6 сентября российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел территории Украины. При этом они сменили район запуска ракет. Если раньше это был Каспий, то сейчас – западнее Энгельса (город в Саратовской области РФ). Оттуда запускают ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона.

Согласно его словам, ближе к утру стратегические бомбардировщики начали атаковать Украину. Большинство ракет было успешно перехвачено, в основном в центральной части Украины. Также была перехвачена баллистическая ракета. Представители украинских вооруженных сил сообщили, что агрессор использовал одну из ракет системы "Искандер".

"Вполне естественная, если можно так выразиться, атака от оккупантов. Это ночная атака: с вечера вылетают Shahed в переходе на следующие сутки. Имеется в виду, начиная с 23:00. Они идут разными маршрутами", — сообщил Игнат.

По информации, представленной спикером, российские вооруженные силы осуществляют атаки, преимущественно направленные на южные районы Одесской области. В результате этой активности пострадала припортовая инфраструктура и другие гражданские объекты. В частности, ночью с территории Российской Федерации в южном и юго-восточном направлениях было запущено 25 беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону Одесской области.

6 сентября ВС РФ использовали дроны и крылатые ракеты во время воздушной атаки в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года. Сначала волна дронов угрожала Одесской области. Затем состоялись пуски с Ту-95МС.

Предыдущая атака состоялась в ночь на 3 сентября — также использовали дроны. ГСЧС опубликовала фотографии с места удара в Одесской области: видно повреждение емкостей для хранения сельскохозяйственной продукции.