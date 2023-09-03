Оккупанты атаковали Одесскую область 25 БпЛА Shahed: есть пострадавшие (фото)

Силам ПВО удалось ликвидировать 22 ударных дрона-камикадзе. Атака длилась 3,5 часа, в результате обстрела пострадали два человека.

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Россия в очередной раз атаковала Одесскую область. Ночью 3 сентября вражеские силы выпустили в направлении региона 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. ВС РФ атаковали южные районы Одесской области, в частности гражданскую инфраструктуру Подунавья. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Ночью 3 сентября вражеские силы выпустили по Украине 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 Фото: Скриншот из Telegram

По последним данным, массированная дроновая атака длилась более 3, 5 часов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 22 беспилотника. В результате атаки было зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Известно о двух пострадавших гражданских лицах. Им оказали медицинскую помощь.

Как известно, вражеские силы продолжают атаковать портовую инфраструктуру Одесской области. 14 августа, оккупанты трижды обстреляли Одессу. В направлении региона ВС РФ выпустили 15 Shahed и 8 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Обломки повредили супермаркет и общежитие. Сообщалось о трех пострадавших.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 22 августа сообщила, что оккупанты изменили тактику во время обстрелов мирных городов Украины. Они стали больше атаковать места скопления людей с помощью дронов.

Ночью 23 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область ударными беспилотниками с восточного побережья Азовского моря. Прилет зафиксировали по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу в Подунавье. Атака длилась три часа. Пожар удалось локализовать, о пострадавших не сообщалось. Силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено девять дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

В ночь на 30 августа ВС РФ провели комбинированную атаку на Киев и область. Украинской ПВО удалось уничтожить почти все воздушные вражеские цели. В результате падения обломков погибли два человека. Кроме того, в Киевской области пострадали частные дома и даже местное кладбище.