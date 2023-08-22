ВС РФ атакуют мирное население Украины с БПЛА: сбрасывают гранаты в места скопления людей

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, это одна из тактик обстрелов со стороны противника. Чаще всего она используется в южных областях, рядом с фронтом.

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Российские оккупанты в ходе обстрелов мирных городов Украины изменили тактику. Теперь все чаще происходят удары по местам скопления людей, а также фиксируются атаки населения с дронов. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 22 августа.

По ее словам, террор РФ по отношению к мирным украинцам продолжается. Это основная цель противника. В частности речь идет о южном направлении, в непосредственной близости к фронту.

"Терроризируя мирное население, пытаются переключить внимание Сил обороны Украины как раз на защиту мирного населения. Тем не менее, Силы обороны отрабатывают свою задуманную программу и это очень серьезно беспокоит врага, потому что даже река Днепр не является бескомпромиссным препятствием для Сил обороны. Поскольку контрбатарейная борьба наша достигает и левого берега и нам удается отбрасывать врага все глубже и глубже к их следующим эшелонам обороны", — заявила Наталья Гуменюк.

Не так давно российские оккупанты атаковали при помощи беспилотника жителя населенного пункта Золотая Балка в Херсонской области. На него была сброшена граната, в результате чего он получил многочисленные осколочные ранения и такой случай не единичный.

Также сбрасываются взрывоопасные предметы на места, где скапливаются часто люди.

"Мы знаем несколько случаев уже использования дронов в таком агрессивном направлении. Потому что отброшенные от рубежей, где они могли располагать огневые позиции, сейчас оккупанты пытаются все чаще использовать воздушный способ воздействия. Это и авиацию, и дроны — как ударные, так и наблюдательные, но с прикрепленными такими разрывными и другими взрывоопасными предметами. В последнее время тактика врага заключается в сосредоточении своих ударов по скоплению мирного населения", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 20 августа стало известно, что оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. По меньшей мере 11 мирных жителей получили ранения и семь из них госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.