ЗС РФ атакують мирне населення України з БПЛА: скидають гранати в місця скупчення людей

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, це одна з тактик обстрілів з боку противника. Найчастіше її використовують у південних областях, поруч із фронтом.

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Російські окупанти під час обстрілів мирних міст України змінили тактику. Тепер дедалі частіше відбуваються удари по місцях скупчення людей, а також фіксуються атаки населення з дронів. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 22 серпня.

За її словами, терор РФ щодо мирних українців триває. Це основна мета противника. Зокрема йдеться про південний напрямок, у безпосередній близькості до фронту.

"Тероризуючи мирне населення, намагаються переключити увагу Сил оборони України якраз на захист мирного населення. Тим не менш, Сили оборони відпрацьовують свою задуману програму і це дуже серйозно турбує ворога, бо навіть річка Дніпро не є безкомпромісною перешкодою для Сил оборони. Оскільки контрбатарейна боротьба наша сягає і лівого берега, і нам вдається відкидати ворога дедалі глибше і глибше до їхніх наступних ешелонів оборони", — заявила Наталія Гуменюк.

Не так давно російські окупанти атакували за допомогою безпілотника жителя населеного пункту Золота Балка в Херсонській області. На нього скинули гранату, внаслідок чого він дістав численні осколкові поранення, і такий випадок не поодинокий.

Також скидають вибухонебезпечні предмети на місця, де скупчуються часто люди.

"Ми знаємо кілька випадків уже використання дронів у такому агресивному напрямку. Тому що відкинуті від рубежів, де вони могли розташовувати вогневі позиції, зараз окупанти намагаються все частіше використовувати повітряний спосіб впливу. Це і авіацію, і дрони — як ударні, так і спостережні, але з прикріпленими такими розривними та іншими вибухонебезпечними предметами. Останнім часом тактика ворога полягає в зосередженні своїх ударів по скупченню мирного населення", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Щонайменше 11 мирних жителів дістали поранення, і сімох із них госпіталізовано до лікарні у важкому стані.