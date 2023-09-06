ВС РФ атаковали Украину ракетами и Shahed: взрывы прогремели в Киеве и Одессе, есть жертвы

В Одесской области в результате удара дрона-камикадзе погиб человек. Кроме того, возник пожар и есть разрушения на ряде объектов: повреждены сельскохозяйственные и припортовые сооружения.

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ВС РФ использовали дроны и крылатые ракеты во время воздушной атаки в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года. Сначала волна дронов угрожала Одесской области. Затем состоялись пуски с Ту-95МС. Недавно враг ударил по речным портам Украины в Измаильском районе Одесской области, причем "Шахеды" двигались над границей Румынии: были зафиксированы падения обломков на территории соседней страны. О деталях текущей ночной атаки рассказали военные администрации Одесской и Киевской областей.

Первые сообщения о пусках "Шахедов" появились в сети около 22:00. В мониторинговых каналах утверждали, что россияне запустили дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска на Азовском побережье и с полигона Чауда в Крыму. Направление движения — на Одесскую область.

Одесская ОГА сообщила, что атака врага продолжалась около трех часов. По предварительным данным, один человек — работник агропредприятия — получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Повреждены объекты в Измаильском районе портового и сельскохозяйственного назначения, в частности — элеваторы, административные здания, агропредприятия. На месте удара возникли пожары.

Около 4:00 стало известно о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Ориентировочное место пуска — не Каспий, а из-под Энгельса. Ракеты сначала зашли в воздушное пространство Харьковской области, угрожая центральным регионам — Черкасской, Полтавской (в частности — Кременчугу), Кировоградской). После этого изменили вектор движения — направились на запад Украины и на Киевщину.

Позже — около 6:00 — жители Киева услышали взрывы в небе. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что работает ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы отметили, что столицу ждет еще одна волна ракет, в то время как предыдущая продолжила движение в направлении Львовской области. Детали уточняются.

Ракетные атаки РФ: детали сентябрьских обстрелов

Отметим, в ночь на 4 сентября россияне применили дроны-камикадзе "Шахед" для обстрела Килийского и Измаильского районов Одесской области. При этом дроны летели вплотную к украинско-румынской границе, иногда даже ее пересекая, отметило командование Воздушных сил.

Враг нанес ущерб портовой структуре Украины — попал по отдельным объектам. Кроме того, было зафиксировано падение и пожар на территории Румынии. Румынская власть отрицала инцидент, впрочем, украинское командование настаивало на обратном. В частности, были опубликованы фотографии с места событий — видно пожар на территории соседней страны.

Предыдущая атака состоялась в ночь на 3 сентября — также использовали дроны. ГСЧС опубликовали фотографии с места удара в Одесской области: видно повреждение емкостей для хранения сельскохозяйственной продукции

Напоминаем, украинские военные рассказали об использовании химического оружия подразделениями ВС РФ. По словам руководителя разведки "Волков да Винчи", возможное место применения — Купянское направление.

Тем временем ГУР Минобороны сообщили о деталях атаки на российские военные объекты. В частности, для ударов по аэродромам использовали самолетные дроны "Стриж".