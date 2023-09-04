Украина атаковала российские аэродромы беспилотниками Ту-141 "Стриж", — ГУР (видео)

В разведке рассказали, что БПЛА были начинены взрывчаткой, что и привело к серьезным повреждениям российских самолетов.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МО) рассказали, чем именно были атакованы аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" в прошлом году. Об этом пошла речь в специальном фильме от ведомства "Сбитые летчики России" 3 августа.

Речь идет о случаях, которые произошли на территории Российской Федерации в декабре 2022 года. Тогда аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" подверглись атаке с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж".

Все аппараты были начинены взрывчаткой, что и привело к серьезным повреждениям.

В "Дягилево" были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

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В России хотели создать ударный дрон "Коршун" на базе Ту-141 "Стриж", но не смогли

В "Энгельсе" тогда серьезные повреждения получили 2 самолета Ту-95МС.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что у Украины нет возможности охотиться за этими ракетоносителями в то время, когда они находятся в воздухе, ведь запуски происходят на расстоянии в 1000 километров от Украины и более. В связи с этим приходится искать другие возможности.

Стоит отметить, что беспилотные самолеты Ту-141 производили на Харьковском авиационном заводе. Его разработали еще в 1970-х годах. После распада СССР в независимой Украине их осталось более 150 единиц.

Напомним, 5 декабря на территории авиабазы "Дягилево" в Рязанской области взрывом были повреждены два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. В результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

Также в то же утро 5 декабря на российском военном аэродроме в Энгельсе произошло чрезвычайное происшествие. По заявлениям росСМИ, было повреждено два самолета от удара неизвестного беспилотника.