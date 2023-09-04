Україна атакувала російські аеродроми безпілотниками Ту-141 "Стриж", — ГУР (відео)

У розвідці розповіли, що БПЛА були начинені вибухівкою, що і призвело до серйозних пошкоджень російських літаків.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) розповіли, чим саме було атаковано аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" минулого року. Про це йшлося у спеціальному фільмі від відомства "Збиті льотчики Росії" 3 серпня.

Йдеться про випадки, які сталися на території Російської Федерації у грудні 2022 року. Тоді аеродроми "Дягілєво" та "Енгельс" зазнали атаки за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж".

Усі апарати були начинені вибухівкою, що і призвело до серйозних пошкоджень.

У "Дягілєво" було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.

Важливо

У Росії хотіли створити ударний дрон "Коршун" на базі Ту-141 "Стриж", але не змогли

В "Енгельсі" тоді серйозних пошкоджень зазнали 2 літаки Ту-95МС.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що Україна не має змоги полювати за цими ракетоносіями в той час, коли вони перебувають у повітрі, адже запуски відбуваються на відстані в 1000 кілометрів від України і більше. У зв'язку з цим доводиться шукати інші можливості.

Варто зазначити, що безпілотні літаки Ту-141 виробляли на Харківському авіаційному заводі. Його розробили ще в 1970-х роках. Після розпаду СРСР у незалежній Україні їх залишилося понад 150 одиниць.

Нагадаємо, 5 грудня на території авіабази "Дягілєво" в Рязанській області вибухом було пошкоджено два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Унаслідок вибуху загинули 6 осіб, ще 11 дістали поранення.

Також того ж ранку 5 грудня на російському військовому аеродромі в Енгельсі сталася надзвичайна подія. За заявами росЗМІ, було пошкоджено два літаки від удару невідомого безпілотника.