"6 загиблих": окрім Енгельс-2, атакували авіабазу "Дягілєво", — аналітики (фото)

За словами аналітиків, на авіабазі в Дягілєво дислокується 43-й бойового застосування та переучування льотного складу, а також 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників.

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5 грудня на авіабазі Дягілєво в Рязанській області Росії пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Літаки знаходилися в ангарі 360-го авіаційного ремонтного заводу, про що повідомили у моніторинговій групі tZE inform.

Повідомляється, що внаслідок вибуху загинули 6 людей, ще 11 отримали поранення.

Моніторингова група повідомила, що авіабаза "Дягілєво" — це місце дислокації 43-го Центру бойового застосування та переучування льотного складу (ЦБЗ ПЛС). Об'єкт атакували два невстановлені безпілотники.

Крім того, РосЗМІ опублікували фото, на якому, як стверджується, пошкоджені паливозаправники та літак Ту-22М3.

[ + – ] Пошкоджені паливозаправники та літак Ту-22М3

Аеродром "Дягілєво"

"Дягілєво" — це авіабаза, яка знаходиться в Рязані. 43-й ЦБЗ ПЛС оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Крім того, там дислокується 203 окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, які використовують ІЛ-78. 360-й, що знаходиться на території авіабази, спеціалізується на ремонті російських стратегічних бомбардувальників. Від кордону з Україною знаходиться на відстані понад 490 кілометрів.

Ту-95МС — це турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Носій крилатих ракет, зокрема і Х-101. Російська армія неодноразово застосовувала його в Сирії, а також під час обстрілів України.

Ту-22М — радянський надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Модель Ту-22М3 до 1993 року, проте досі експлуатується армією РФ. Це один із найбільш засекречених проєктів СРСР.

Нагадаємо, що вранці, 5 грудня, на російському військовому аеродромі в Енгельсі сталася надзвичайна подія. За заявами росЗМІ, пошкоджено два літаки від удару невідомого безпілотника.

Також Фокус писав, що в ЄС прокоментували вибухи на аеродромах під Рязанню та в Енгельсі. За словами спікера зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, Україна, згідно з міжнародним правом, може захищати своїх людей та територію від російської агресії.