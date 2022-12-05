"6 погибших": кроме Энгельс-2 была атакована была авиабаза Дягилево, — аналитики (фото)

По словам аналитиков, на авиабазе в Дягилево дислоцируется 43-й боевого применения и переучивание летного состава, а также 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков.

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5 декабря на авиабазе Дягилево в Рязанской области России были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. Самолеты находились в ангаре 360-го авиационного ремонтного завода, о чем сообщили в мониторинговой группе tZE inform.

Сообщается, что в результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.

Мониторинговая группа сообщила, что Авиабаза Дягилево – это место дислокации 43-го Центра боевого применения и переучивание летного состава (ЦБП ПЛС). Объект был атакован двумя неустановленными беспилотниками.

Кроме того, РосСМИ опубликовали фото, на котором, как утверждается, поврежденные топливозаправщик и самолет Ту-22М3.

[ + – ] Поврежденные топливозаправщик и самолет Ту-22М3

Аэродром Дягилево

Дягилево — это авиабаза, которая находится в Рязани. 43-й ЦБП ПЛС оснащен самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Кроме того, там дислоцируется 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков, которые используют ИЛ-78. 360-й, который находится на территории авиабазы, специализируется на ремонте российских стратегических бомбардировщиков. От границы с Украиной находится на расстоянии в более чем 490 километров.

Ту-95МС — это турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Носитель крылатых ракет, в том числе и Х-101. Российская армия не раз применяла его в Сирии, а также при обстрелах Украины.

Ту-22М — советский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Модель Ту-22М3 до 1993-го года, однако до сих пор эксплуатируется армией РФ. Это один из наиболее засекреченных проектов СССР.

Напомним, что утром 5 декабря на российском военном аэродроме в Энгельсе произошло чрезвычайное происшествие. По заявлениям росСМИ, было повреждено два самолета от удара неизвестного беспилотника.

Также Фокус писал, что в ЕС прокомментировали взрывы на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе. По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Украина, согласно международному праву, может защищать своих людей и территорию от российской агрессии.