"Украина имеет полное право": в ЕС прокомментировали взрывы на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе

По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Украина, согласно международному праву, может защищать своих людей и территорию от российской агрессии.

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Украина имеет полное право обороняться против российской военной агрессии. Таким образом спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал взрывы на аэродромах под Рязанью и Энгельсом (РФ) в ходе брифинга в понедельник, 5 ноября.

Журналист, задавая вопрос о взрывах на российских аэродромах, отметил, что инциденты стали новым витком в войне РФ против Украины. В свою очередь Стано отметил, что ЕС как правило воздерживается от комментариев касательно положения дел на поле боя.

"Украина ведет законную оборонительную войну. Украина находится под жестокой незаконной атакой и имеет полное право, зафиксированное также международным правом, защищать себя против этой агрессии, чтобы защищать своих людей и территорию. Вот почему Евросоюз и члены ЕС поддерживают Украину разными средствами: финансовыми, экономическими и военными", — сказал Стано.

5 декабря около 6 утра прозвучал мощный взрыв в районе военного аэродрома в Энгельсе. Там базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Сообщается, что как минимум 2 самолета были повреждены из-за удара неизвестного БПЛА. Также на военном аэродроме под Рязанью взорвался, предположительно, бензовоз. В результате происшествия, как утверждают росСМИ, погибло три человека, а еще 6 получили ранения.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, то рано или поздно они вернутся на место вылета.

Ранее Фокус подробно разбирался, что могло стать причиной взрыва на аэродроме в Энгельсе.