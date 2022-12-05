На военном аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз: поврежден самолет, — СМИ (видео)

По данным российских журналистов, в результате происшествия погибло три человека, еще шесть ранено. На авиабазе дислоцируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ан-26 –– их используют для обстрелов Украины.

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Утром 5 декабря на военном аэродроме "Дягилево" под Рязанью в России загорелся и взорвался бензовоз. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, в результате ЧП погибло 3 человека, еще 6 ранены.

"Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли", — рассказал источник журналистов.

СМИ рассказали, что из-за взрыва на аэродроме поврежден самолет. В настоящее время российские специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Местный рязанский портал "7info" со ссылкой на местных жителей сообщил, что в 6:40 по московскому времени по поселку Дягилево прошла "какая-то ударная волна".

"Мы всей семьей проснулись, неплохо так бабахнуло", — рассказывают пользователи соцсетей.

Рязанцы сообщают о запахе керосина и запущенной сигнальной ракете.

Россияне также стали выкладывать в пабликах видео с яркой вспышкой возле аэродрома.

Авиабаза "Дягилево": что там находится?

Авиабаза "Дягилево" расположена на западной окраине Рязани.

Там дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, он оснащен самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. Напомним, что Россия использует такие воздушные судна для выпуска ракет по территории Украины.

Также на аэродроме находится 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков, на вооружении у которого стоя заправщики Ил-78.

Рядом с авиабазой расположен Авиационный ремонтный завод.

Атаки на российские авиабазы

Утром 5 декабря росСМИ также сообщили об ударе беспилотника по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области. Эта авиабаза известна тем, что именно оттуда взлетают военные самолеты РФ для массированных ударов по Украине.

В связи с этим, российские интернет-СМИ пишут, что два происшествия в один день на аэродромах в РФ вряд ли могут быть случайностью. Российское издание Readovka в открытую признает, что оба ЧП произошли на тех объектах, которые используются для атак по украинской территории.

"Можно было бы говорить, что два события в один день — это случайность, но на обоих аэродромах находятся части дальней авиации, использующейся для нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины", –– пишут журналисты.

При этом росСМИ делает вывод, что беспилотник для взрыва в Рязанской области мог быть запущен с украинской территории, а вот для удара по "Энгельсу" БПЛА, скорее всего, запускали с российской территории. Это означает, предполагают россияне, что украинские "ДРГ" дошли до берегов Волги.

"Если же дрон прилетел из Украины, то наш враг уже обладает технологиями с дальностью в 1000 км, а значит — под ударом Москва", –– резюмируют журналисты.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также намекнул, что ночные взрывы на российских аэродромах могут быть результатом успешных испытаний новых украинских БПЛА, о которых недавно заявлял "УкрОборонПром".

Напомним, сегодня утром ВС РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. Целями российских оккупантов, по информации военных администраций, стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры.

Фокус также писал, что ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ под Запорожьем. Российские войска, как сказано в сводке Генштаба Украины, ранеными потеряли около 30 солдат, и еще более 10 — убитыми.