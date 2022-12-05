ВС РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью: есть жертвы (фото, видео)

Целями российских оккупантов, по информации военных администраций, стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры.

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В понедельник, 5 декабря, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. Целями российских оккупантов стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры. Фокус в одном материале собрал информацию об утренних ракетных ударах ВС РФ по Кривому Рогу и Запорожью.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Взрывы в населенном пункте прогремели около 2:00 по местному времени. Глава Криворожской военно-городской администрации Александр Вилкул призвал граждан не публиковать в соцсетях кадры с последствиями ракетных ударов ВС РФ и пообещал в ближайшее время обнародовать детали очередного обстрела.

Через несколько часов руководитель ВГА уточнил, что ракетный удар ВС РФ был осуществлен по промышленному предприятию — зафиксировано как минимум три прилета. В результате вражеского обстрела зафиксированы сильные разрушения.

"Пожар потушен. 1 работник предприятия 1981 г.р. погиб и 3 человека пострадали: 1978 г.р., 1978 г.р., 1977 г.р. В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую громаду. Без потерь. Последствия уточняются", — добавил Вилкул в своем Telegram-канале.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Кривому Рогу

Ракетный удар по Запорожью

Обстрел Запорожья российские войска осуществили в ночь с 4 на 5 декабря. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что оккупанты осуществили пуск ракет в направлении объектов промышленной и энергетической инфраструктуры.

Под обстрел, по его словам, также попало частное предприятие, а информация о разрушениях и возможных жертвах уточняется. На месте прилета российских ракет работают соответствующие службы.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Информацию о ракетных ударах ВС РФ по Запорожью также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Старух. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, а на месте прилетов российских ракет продолжаются спасательные работы.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Отметим, что ранее ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру, а в небе над городом после прилетов поднялся столб белого дыма.

Также сообщалось, что полномасштабная война с РФ вышла на новый этап и несет существенную угрозу для Украины.