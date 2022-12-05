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ВС РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью: есть жертвы (фото, видео)

Обстрел Запорожье сегодня ракетный удар прилет ВС РФ
ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Целями российских оккупантов, по информации военных администраций, стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры.

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В понедельник, 5 декабря, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. Целями российских оккупантов стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры. Фокус в одном материале собрал информацию об утренних ракетных ударах ВС РФ по Кривому Рогу и Запорожью.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Взрывы в населенном пункте прогремели около 2:00 по местному времени. Глава Криворожской военно-городской администрации Александр Вилкул призвал граждан не публиковать в соцсетях кадры с последствиями ракетных ударов ВС РФ и пообещал в ближайшее время обнародовать детали очередного обстрела.

Через несколько часов руководитель ВГА уточнил, что ракетный удар ВС РФ был осуществлен по промышленному предприятию — зафиксировано как минимум три прилета. В результате вражеского обстрела зафиксированы сильные разрушения.

"Пожар потушен. 1 работник предприятия 1981 г.р. погиб и 3 человека пострадали: 1978 г.р., 1978 г.р., 1977 г.р. В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую громаду. Без потерь. Последствия уточняются", — добавил Вилкул в своем Telegram-канале.

ВС РФ осуществили ракетный удар по Кривому Рогу

Ракетный удар по Запорожью

Обстрел Запорожья российские войска осуществили в ночь с 4 на 5 декабря. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что оккупанты осуществили пуск ракет в направлении объектов промышленной и энергетической инфраструктуры.

Под обстрел, по его словам, также попало частное предприятие, а информация о разрушениях и возможных жертвах уточняется. На месте прилета российских ракет работают соответствующие службы.

ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Информацию о ракетных ударах ВС РФ по Запорожью также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Александр Старух. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, а на месте прилетов российских ракет продолжаются спасательные работы.

Обстрел Запорожье сегодня ракетный удар прилет ВС РФ Fullscreen
ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Отметим, что ранее ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру, а в небе над городом после прилетов поднялся столб белого дыма.

Также сообщалось, что полномасштабная война с РФ вышла на новый этап и несет существенную угрозу для Украины.