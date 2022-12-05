ЗС РФ завдали ракетних ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю: є жертви (фото, відео)

Цілями російських окупантів, за інформацією військових адміністрацій, стали промислові й енергетичні об'єкти інфраструктури.

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У понеділок, 5 грудня, ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Кривому Рогу та Запоріжжю. Цілями російських окупантів стали промислові й енергетичні об'єкти інфраструктури. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про ранкові ракетні удари ЗС РФ по Кривому Рогу та Запоріжжю.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Вибухи в населеному пункті пролунали близько 2:00 за місцевим часом. Голова Криворізької військово-міської адміністрації Олександр Вілкул закликав громадян не публікувати в соцмережах кадри з наслідками ракетних ударів ЗС РФ і пообіцяв найближчим часом оприлюднити деталі чергового обстрілу.

За кілька годин керівник ВДА уточнив, що ракетний удар ЗС РФ здійснили по промисловому підприємству — зафіксовано щонайменше три прильоти. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано сильні руйнування.

"Пожежа погашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н. загинув, і 3 особи постраждали: 1978 р.н., 1978 р.н., 1977 р.н. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат. Наслідки уточнюються", — додав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кривому Рогу

Ракетний удар по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя російські війська здійснили в ніч із 4 на 5 грудня. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що окупанти здійснили пуск ракет у напрямку об'єктів промислової та енергетичної інфраструктури.

Під обстріл, за його словами, також потрапило приватне підприємство, а інформація про руйнування та можливі жертви уточнюється. На місці прильоту російських ракет працюють відповідні служби.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Інформацію про ракетні удари ЗС РФ по Запоріжжю також підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух. За попередніми даними, постраждалих унаслідок обстрілу немає, а на місці прильотів російських ракет продовжуються рятувальні роботи.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Зазначимо, що раніше ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру, а в небі над містом після прильотів здійнявся стовп білого диму.

Також повідомлялося, що повномасштабна війна з РФ вийшла на новий етап і несе суттєву загрозу для України.