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ЗС РФ завдали ракетних ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю: є жертви (фото, відео)

Обстріл Запоріжжя сьогодні ракетний удар приліт ЗС РФ
ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Цілями російських окупантів, за інформацією військових адміністрацій, стали промислові й енергетичні об'єкти інфраструктури.

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У понеділок, 5 грудня, ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Кривому Рогу та Запоріжжю. Цілями російських окупантів стали промислові й енергетичні об'єкти інфраструктури. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про ранкові ракетні удари ЗС РФ по Кривому Рогу та Запоріжжю.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Вибухи в населеному пункті пролунали близько 2:00 за місцевим часом. Голова Криворізької військово-міської адміністрації Олександр Вілкул закликав громадян не публікувати в соцмережах кадри з наслідками ракетних ударів ЗС РФ і пообіцяв найближчим часом оприлюднити деталі чергового обстрілу.

За кілька годин керівник ВДА уточнив, що ракетний удар ЗС РФ здійснили по промисловому підприємству — зафіксовано щонайменше три прильоти. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано сильні руйнування.

"Пожежа погашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н. загинув, і 3 особи постраждали: 1978 р.н., 1978 р.н., 1977 р.н. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Без втрат. Наслідки уточнюються", — додав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кривому Рогу

Ракетний удар по Запоріжжю

Обстріл Запоріжжя російські війська здійснили в ніч із 4 на 5 грудня. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що окупанти здійснили пуск ракет у напрямку об'єктів промислової та енергетичної інфраструктури.

Під обстріл, за його словами, також потрапило приватне підприємство, а інформація про руйнування та можливі жертви уточнюється. На місці прильоту російських ракет працюють відповідні служби.

ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Інформацію про ракетні удари ЗС РФ по Запоріжжю також підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух. За попередніми даними, постраждалих унаслідок обстрілу немає, а на місці прильотів російських ракет продовжуються рятувальні роботи.

Обстріл Запоріжжя сьогодні ракетний удар приліт ЗС РФ Fullscreen
ЗС РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю

Зазначимо, що раніше ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпру, а в небі над містом після прильотів здійнявся стовп білого диму.

Також повідомлялося, що повномасштабна війна з РФ вийшла на новий етап і несе суттєву загрозу для України.