Війна з Росією вийшла на новий етап і несе загрозу для України — командування ВПС (відео)

З першого дня повномасштабного вторгнення окупанти випустили по українським містам понад 4000 ракет.

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Повномасштабна війна проти Росії переходить на новий етап та несе загрозу для України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 4000 ракет.

До цієї кількості, як зазначає Ігнат, не входять реактивні снаряди РСЗВ, зенітні С-300 та авіаційні ракети типу Х58/Х59, на знищення яких українські військовослужбовці були змушені витратити велику кількість боєприпасів.

"Добре, що у нас є друзі, які нам надають комплекси для захисту. Зокрема, Словаччина надала нам один С-300, ну, і відповідно до нього певну кількість БК", — продовжив Ігнат, коментуючи роботу систем ППО України в умовах масованих ракетних ударів. .

За словами речника Командування, ЗС РФ також активно почали застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed, які призначені для виснаження підрозділів протиповітряної оборони. Росіяни одночасно з крилатими ракетами "Калібр" або Х-101 запускають БПЛА, намагаючись зосередити увагу українських військовослужбовців. Саме тому країни Заходу передаватимуть Києву комплекси Hawk.

У контексті активного використання окупантами дронів-камікадзе Shahed Ігнат попередив, що війна з Росією перейшла на новий етап і загрожує Україні.

"Комплекс начебто морально застарілий, але хіба у нас новіші "Бук" або С-300? Hawk прийшов деяку модернізацію ракети і може допомогти знищувати безпілотники противника. Війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі, як їх називають правильно, являють певну загрозу", — резюмував речник Командування ЗС ЗСУ в ефірі телемарафону.

[ + – ] Повномасштабна війна вийшла на новий рівень та несе загрозу для України, — командування

Зазначимо, що 27 листопада ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Кривому Розі, внаслідок яких було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Про нові масовані удари по Україні напередодні попереджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, наприкінці листопада ЗС РФ можуть продовжити атакувати об'єкти критичної інфраструктури, намагаючись спровокувати масштабні блекаути.