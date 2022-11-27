Война с Россией вышла на новый этап и несет угрозу для Украины, — командование ВВС (видео)

С первого дня полномасштабного вторжения оккупанты выпустили по украинским городам более 4000 ракет.

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Полномасштабная война против России переходит на новый этап и несет угрозу для Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, с первого дня полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 4000 ракет.

В это число, как отмечает Игнат, не входят реактивные снаряды РСЗО, зенитные С-300 и авиационные ракеты типа Х58/Х59, на уничтожение которых украинские военнослужащие были вынуждены потратить большое количество боеприпасов.

"Хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты. В частности Словакия предоставила нам один С-300 ну и в соответствии с ним определенное количество БК", — продолжил Игнат, комментируя работу систем ПВО Украины в условиях массированных ракетных ударов.

По словам спикера Командования, ВС РФ также активно начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed, которые предназначены для истощения подразделений противовоздушной обороны. Россияне одновременно с крылатыми ракетами "Калибр" или Х-101 запускают БПЛА, пытаясь рассредоточить внимание украинских военнослужащих. Именно поэтому страны Запада будут передавать Киеву комплексы Hawk.

В контексте активного использования оккупантами дронов-камикадзе Shahed Игнат предупредил, что война с Россией перешла на новый этап и несет угрозу для Украины.

"Комплекс вроде бы морально устаревший, но разве у нас более новые "Бук" или С-300? Hawk пришел некоторую модернизацию ракеты и может помочь уничтожать беспилотники противника. Война выходит на новый уровень, и именно ударные БПЛА, барражирующие боеприпасы, как их называют правильно, представляют определенную угрозу", — резюмировал спикер Командования ВС ВСУ в эфире телемарафона.

[ + – ] Полномасштабная война вышла на новый уровень и несет угрозу для Украины, - командование

Отметим, что 27 ноября ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кривому Рогу, в результате которых была повреждена железнодорожная инфраструктура.

О новых массированных ударах по Украине накануне предупреждал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, в конце ноября ВС РФ могут продолжить атаковать объекты критической инфраструктуры, стараясь спровоцировать масштабные блэкауты.