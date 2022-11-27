ВС РФ нанесли ракетные удары по Кривому рогу: уничтожена ж/д инфраструктура (видео)

Во время обстрела зафиксировано два прилета ракет, а из-за масштабных разрушений возможность передвижения по железной дороге отсутствует.

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В субботу, 27 ноября, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кривому Рогу. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, российские войска осуществили как минимум два ракетных удара по Кривому Рогу.

Под огонь ВС РФ, как отмечает Александр Вилкул, попали объекты транспортной инфраструктуры.

"Разрушения значительны. Последствия выясняются", — добавил руководитель военной администрации города.

Информацию о массированных ракетных ударах ВС РФ по Кривому Рогу также подтвердил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко. По его словам, серьезно пострадала транспортная инфраструктура города, а масштабы разрушений устанавливаются специалистами.

Руководитель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в эфире национального телемарафона уточнил, что ВС РФ атаковали железную дорогу. После прилета ракет, спровоцировавших серьезные разрушения, возможность передвижения ж/д сообщением отсутствует.

"Попадание у нас было на территории Криворожского района, Лозоватская громада, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, тип ракеты устанавливается. Значительные разрушения и передвижение по железной дороге отсутствует. Некоторое время эти пути работать не будут", — подчеркнул Ситниченко и добавил, что пострадавших в результате ракетных ударов ВС РФ нет.

[ + – ] В Кривом Роге разрушена ж/д инфраструктура после ракетных ударов ВС РФ

Отметим, что 26 ноября российские войска осуществили авиаудар по городу Часов Яр Донецкой области. В результате прилета ракеты был разрушен многоквартирный жилой дом, а несколько мирных жителей поулчили различные ранения.

Также сообщалось, что в ближайшее время ВС РФ могут усилить ракетные удары. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что уже на следующей неделе Россия может вновь атаковать критическую инфраструктуру Украины для погружения страны в блэкаут.