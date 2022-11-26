"Оставаться в области опасно": ВС РФ нанесли авиаудар по Часовому Яру, есть раненые (фото)

Российские военные ударили по жилому дому, обрушился подъезд. Глава ОВА Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

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Вооруженные силы РФ нанесли очередной авиаудар по Часовому Яру, в результате которого было обрушено жилое пятиэтажное здание, есть раненые. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, в результате российского авиаудара по Часовому Яру ранения получили три человека. Также атака войск РФ привела к разрушению подъезда пятиэтажки и повреждениям недостроя и склада.

Кириленко сообщил, что удары российской армии по гражданским объектам в Донецкой области происходят ежедневно и "прилететь" может куда угодно в любое время суток, поэтому "оставаться в области опасно". Чиновник в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Фото: Павел Кириленко / Facebook

Напомним, в июле российскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня "Ураган" был нанесен удар по жилому району Часового Яра Донецкой области, в результате погибли десятки мирных жителей.

В свою очередь в Минобороны РФ тогда попытались оправдать удар по Часовому Яру тем, что там, по словам ведомства, находился пункт дислокации "украинских националистов".

Недавно пограничники сообщили, что Вооруженные силы РФ применяют против Вооруженных сил Украины в Донецкой области запрещенное химическое оружие, в частности, аэрозольные гранаты К-51.