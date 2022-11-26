"Залишатися в області небезпечно": ЗС РФ завдали авіаудару по Часовому Яру, є поранені (фото)

Російські військові вдарили по житловому будинку, зруйнувався під'їзд. Голова ОВА Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися.

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Збройні сили РФ завдали чергового авіаудару по Часовому Яру, внаслідок якого було зруйновано житлову п'ятиповерхову будівлю, є поранені. Про це у суботу, 26 листопада, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.

За словами чиновника, внаслідок російського авіаудару по Часовому Яру поранення отримали троє людей. Також атака військ РФ призвела до руйнування під'їзду п'ятиповерхівки та пошкоджень недобудови і складу.

Кириленко повідомив, що удари російської армії по цивільних об'єктах у Донецькій області відбуваються щодня і "прилетіти" може будь-куди в будь-який час доби, тому "залишатися в області небезпечно". Чиновник укотре закликав мешканців області евакуюватися у безпечніші регіони.

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Нагадаємо, в липні російськими військами за допомогою реактивних систем залпового вогню "Ураган" було завдано удару по житловому району Часового Яру Донецької області, внаслідок загинули десятки мирних жителів.

Зі свого боку, в Міноборони РФ тоді спробували виправдати удар по Часовому Яру тим, що там, за словами відомства, знаходився пункт дислокації "українських націоналістів".

Нещодавно прикордонники повідомили, що Збройні сили РФ застосовують проти Збройних сил України в Донецькій області заборонену хімічну зброю, зокрема аерозольні гранати К-51.