Війська РФ використали хімічну зброю у Донецькій області (фото)

Держприкордонслужба повідомила, що російські військові застосували аерозольні гранати К-51. Через це нашим прикордонникам довелося якийсь час вести бойові дії у засобах хімічного захисту.

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Збройні сили Російської Федерації застосовують проти ЗСУ заборонену хімічну зброю у Донецькій області. Окупанти обстрілюють українських прикордонників аерозольними гранатами "К-51", про що повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

У відомстві пишуть, що в хімічних атаках проти ЗСУ росіяни задіяли безпілотники. Для того, щоб уникнути згубного впливу аерозольних гранат, що розірвалися, українським воїнам довелося деякий час тримати оборону в засобах хімічного захисту.

"Кілька таких гранат із дрону окупанти скинули на наших захисників у Донецькій області. Одна з них не розірвалася, її ви можете побачити на фото", — йдеться на сторінці Прикордонної служби.

[ + – ] Граната К-51

У публікації наголошується, що попри важкі умови, бійці ЗСУ продовжують боротьбу з армією окупантів.

Про можливе застосування хімічної зброї на сході України повідомляли також легіонери з підрозділу "Свобода Росії", що воюють у складі ЗСУ. Йдеться про використання ЗС РФ гранат "К-51" проти українських військовослужбовців у Майорському районі Донецької області.

За словами легіонерів, аерозольні гранати не вважаються летальними боєприпасами, проте можуть суттєво підірвати боєздатність солдат. Випробувавши на собі дію хімічної зброї, бійці більше не можуть продовжувати вести вогонь та утримувати позиції.

Солдати, які потрапили під вплив аерозольних гранат, мають більше шансів потрапити в полон. Не заперечується, що обстріл ЗСУ хімічними боєприпасами став результатом невдалої російської атаки, внаслідок чого ЗС РФ спробували взяти полонених.

Нагадаємо, що на думку колишнього командира НАТО, Джеймса Ставрідіса, застосування Російською Федерацією ядерної зброї є малоймовірним. При цьому він вважає, що армія РФ може атакувати Київ, Одесу чи Львів хімічною зброєю.

Ще Фокус писав про те, що таке хлорпікрин, який використовувався окупантами проти ЗСУ в Херсонській області. Ця речовина широко застосовувалася за часів Першої світової війни, а також під час воєнних дій в Афганістані.