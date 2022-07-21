Путін ймовірніше застосує хімічну зброю, а не ядерну, — екскомандир НАТО

На думку адмірала Джеймса Ставрідіса, хімічна атака з боку РФ може загрожувати Києву, Одесі чи Львову.

Шанси застосування Росією ядерної зброї наразі вкрай малі. Водночас президент РФ Володимир Путін з більшою ймовірністю дасть згоду на використання хімічної зброї в Україні. Про це колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс написав у своїй колонці для Bloomberg.

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"Я думаю, що шанси на те, що російський президент зробить це, вкрай малі... Імовірніше, якщо Путін хоче зробити щось, що справді вселить жах у серця українців, він обере хімічну зброю", — йдеться в колонці.

На думку екскомандира Альянсу, Путін не зважиться на застосування ядерної зброї з кількох причин:

Кремль усвідомлює, що використання боєголовок спричинить величезні наслідки у всьому світі. Крім цього, російський лідер вважає, що йому необхідно утримувати Китай на своєму боці для продажу йому нафти і газу, контролю над Радою безпеки ООН та імпорту високих технологій. У разі застосування ЯЗ РФ загрожує втрата союзників, зокрема й у регіонах Латинської Америки, Африки та Південної Азії, що позначиться на економічному стані держави-агресора.

Путіну дороге його життя, а застосування Росією ЯЗ може спричинити дії у відповідь з боку країн Заходу.

Президент РФ може вважати, що удари ядерними боєголовками, наприклад, по Києву, Львову чи Одесі, будуть ризикованими, а досягти своєї мети — щодо обезголовлення уряду, руйнування ланцюжка постачання зброї через Польщу чи чорноморський порт — можна і за допомогою звичайної зброї.

Ставрідіс зазначив, що Путін може застосувати хімічну зброю по одному із трьох вищезгаданих українських міст. Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі вважає, що Заходу буде важче однозначно приписати Росії використання таких засобів.

"Занепокоєння з приводу того, що Путін застосує зброю масового знищення, виправдане, але найімовірніше воно буде хімічним, а не ядерним. Можливо, холодна втіха, але принаймні ми залишимося на відстані витягнутої руки від важеля до апокаліпсиса", — додав Ставрідіс.

Раніше професор Джеймс Феллон заявив, що у Путіна можуть бути психопатичні розлади, і в умовах, коли для нього виникне небезпека втратити все, він зможе застосувати ядерну зброю.

Зі свого боку лідер Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю.