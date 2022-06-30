Росія має бути готова застосувати ядерну зброю, — Лукашенко (відео)

Білоруський політик порівняв ситуацію з 1941 роком і додав, що Росії потрібно "тримати сухий порох".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим порівняв нинішню ситуацію на світовій арені з 1941 роком. У цьому контексті він заявив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю.

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Білоруський президент провів аналогію між нинішніми відносинами Росії із західними країнами та взаємовідносинами СРСР та Німеччини перед початком війни.

"Ми маємо бути готові. Сорок перший рік… коли ми вірили. Тому ми віримо, але маємо порох тримати сухим. За всіма напрямками", — сказав Лукашенко.

Президент не погодився з формулюванням того, що "Путін захопив Білорусь" і робить у країні все, що забажає. За його словами, дві держави ведуть узгоджену політику і спільно готові попередити Захід можливим застосуванням ядерної зброї.

"Склади ядерних боєприпасів — у Росії. У нас їх немає… Ми абсолютно здорово і тверезо розуміємо, що навколо нас відбувається. І краще їм показати, що може бути, чим це станеться. Нам ця війна не потрібна", — зазначив Лукашенко.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та сказав, що їх втягують у війну набагато активніше, ніж це було в лютому цього року. На думку Зеленського, у Кремлі вже все вирішили за білоруських громадян.

Росія планує найближчим часом передати Білорусі системи "Іскандер-М", які можуть використовувати балістичні та крилаті ракети. За словами президента РФ Володимира Путіна, ракети можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.