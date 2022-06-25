Іскандер-М. Чи дасть Путін ядерну зброю Білорусі

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До чого тут ядерний заряд до Білорусі? Що мається на увазі під "кілька місяців"? Чи будуть у Росії взагалі ракети до ОТРК Іскандер-М за ці кілька місяців, щоб передавати їх Білорусі? Чи росіяни передадуть Білорусі лише пускові установки, але без ракет?

А вони можуть. З Вірменією така тема пройшла, коли вони їм передали Су-30СМ у 2019 році, а ракети якось не поспішали передавати.

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Тільки на відміну від вірменських Су-30СМ, вони не просто не передадуть ракети вчасно, а не передадуть їх тому, що їх у них не буде взагалі. Білоруський диктатор пижиться на примітивній рефлексії.

Джерело.

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