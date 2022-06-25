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Думки Російсько-українська війна

Іскандер-М. Чи дасть Путін ядерну зброю Білорусі

"Путін пообіцяв Лукашенку протягом кількох місяців передати ОТРК Іскандер-М, здатні нести ядерні заряди. У зв'язку з цим хочу звернути увагу на кілька моментів". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука
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Путін, Лукашенко
Фото: Kremlin.ru | Путін пообіцяв Лукашенку Іскандери-М, здатні нести ядерні боєголовки
  1. До чого тут ядерний заряд до Білорусі?
  2. Що мається на увазі під "кілька місяців"?
  3. Чи будуть у Росії взагалі ракети до ОТРК Іскандер-М за ці кілька місяців, щоб передавати їх Білорусі? Чи росіяни передадуть Білорусі лише пускові установки, але без ракет?

А вони можуть. З Вірменією така тема пройшла, коли вони їм передали Су-30СМ у 2019 році, а ракети якось не поспішали передавати.

Тільки на відміну від вірменських Су-30СМ, вони не просто не передадуть ракети вчасно, а не передадуть їх тому, що їх у них не буде взагалі. Білоруський диктатор пижиться на примітивній рефлексії.

Джерело.

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