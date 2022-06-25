Ракетний обстріл із Білорусі. Хто несе відповідальність за атаку по Україні
"Білоруська опозиція має воювати за свою батьківщину. Чим довше вони цього не робитимуть, тим гірше українці ставитимуться до білорусів. Яка нам різниця, хто нас вбиває — "окупований" білорус своїм непротивленням чи службою в армії Білорусі, або "окупований" бурят чи дагестанець, для якого служба – це єдиний ліфт із його села”. Думка.
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Кілька днів тому я мав дискусію з кількома білоруськомовними білорусами, які живуть в еміграції. Їм прикро, що ми негативно ставимося до їхньої батьківщини. Вони вважають, що зробили все, що могли, і кількість затриманих та винесених режимом Лукашенка вироків – тому доказ.
Це правда та неправда водночас. Тисячі затриманих під час боротьби за визволення своєї країни – це дуже багато. Поки не згадати, що за останні роки українці втратили у боротьбі з тим самим ворогом десятки тисяч убитих. І ще більше – пораненими.
І на цьому кривавому тлы всі ті хороводи, які нічим не закінчилися – вибачте, не вражають, це поразка. Жорстка антилукашенківська риторика та українські прапори на аватарках – це абсолютно недостатні засоби для створення умов допомоги Україні та деокупації Білорусі. Тому що ефективних дій в країні практично немає. Якби росіянам там підгоряло, то вони мали б менше сил тут. На жаль, страх та терор призвели до ситуації, коли внутрішня та зовнішня опозиція нічим не можуть допомогти. Кількасот (?) білорусів у лавах ЗСУ та нечисленні партизани на території РБ — це, об'єктивно дивлячись на речі, не те, що дає хоч якийсь мінімальний результат.
Росіянам діяти з Білорусі комфортно. Вони відтягують досить значні українські сили, які так потрібні на півдні та сході.
І в цей час читати чергові дурниці та образи, мовляв, "а ваш Зеленський до 24.02 торгував із Лукашенком", "більшість українців зигували Лукашенку" — це з коментарів, тобто це ми винні, що у них повна дупа.
Білоруська опозиція має переглянути концепцію боротьби за свою батьківщину, вони повинні воювати за неї, і чим довше вони цього не робитимуть, тим гірше украънцы ставатимуться до білорусів. Це сумно, але це факт. Яка нам різниця, хто нас вбиває — "окупований" білорус своїм непротивленням чи службою в армії РБ, або "окупований" бурят чи дагестанець, для якого служба — це єдиний ліфт із його села.Важливо