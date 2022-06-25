Ракетний обстріл із Білорусі. Хто несе відповідальність за атаку по Україні

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Кілька днів тому я мав дискусію з кількома білоруськомовними білорусами, які живуть в еміграції. Їм прикро, що ми негативно ставимося до їхньої батьківщини. Вони вважають, що зробили все, що могли, і кількість затриманих та винесених режимом Лукашенка вироків – тому доказ.

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Це правда та неправда водночас. Тисячі затриманих під час боротьби за визволення своєї країни – це дуже багато. Поки не згадати, що за останні роки українці втратили у боротьбі з тим самим ворогом десятки тисяч убитих. І ще більше – пораненими.

І на цьому кривавому тлы всі ті хороводи, які нічим не закінчилися – вибачте, не вражають, це поразка. Жорстка антилукашенківська риторика та українські прапори на аватарках – це абсолютно недостатні засоби для створення умов допомоги Україні та деокупації Білорусі. Тому що ефективних дій в країні практично немає. Якби росіянам там підгоряло, то вони мали б менше сил тут. На жаль, страх та терор призвели до ситуації, коли внутрішня та зовнішня опозиція нічим не можуть допомогти. Кількасот (?) білорусів у лавах ЗСУ та нечисленні партизани на території РБ — це, об'єктивно дивлячись на речі, не те, що дає хоч якийсь мінімальний результат.

Росіянам діяти з Білорусі комфортно. Вони відтягують досить значні українські сили, які так потрібні на півдні та сході.

І в цей час читати чергові дурниці та образи, мовляв, "а ваш Зеленський до 24.02 торгував із Лукашенком", "більшість українців зигували Лукашенку" — це з коментарів, тобто це ми винні, що у них повна дупа.

Білоруська опозиція має переглянути концепцію боротьби за свою батьківщину, вони повинні воювати за неї, і чим довше вони цього не робитимуть, тим гірше украънцы ставатимуться до білорусів. Це сумно, але це факт. Яка нам різниця, хто нас вбиває — "окупований" білорус своїм непротивленням чи службою в армії РБ, або "окупований" бурят чи дагестанець, для якого служба — це єдиний ліфт із його села.

Джерело.

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