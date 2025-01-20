Тільки військових — у депутати. Чому у Раді мають бути лише ті, хто воював
Як покращити якість українського депутатського корпусу, який постійно критикують? Журналіст Вахтанг Кіпіані пропонує радикальний метод, у реалізацію якого сам не дуже вірить: право бути обраними на два наступних скликання отримують лише учасники бойових дій.
Маю конструктивну ідею щодо дискусії про "аристократію" та "посполитих". Еліту, яку ми самі обрали та самі критикуємо чи топчемо ногами (найчастіше справедливо, але буває і не дуже), можна змінити. Якщо, наприклад, після війни право на участь у виборних органах влади протягом двох скликань матимуть лише чоловіки, які відбули дійсну військову службу під час російсько-української війни протягом, наприклад, трьох років, включно з добою АТО–ООС. Плюс ветерани, які були поранені та демобілізовані.
Жінок ці обмеження не стосуватимуться, але я б подумав над тим, як допомогти ветеранкам скористатися цим соціальним ліфтом.
Таким способом вдасться десь на 90% оновити наявний склад чоловічої частини місцевих рад і десь на 99% парламенту України. Вибір з понад мільйона ветеранів, умовно, 250 депутатів Ради зможемо зробити. У війську — зріз суспільства. Ну, і про три роки написав невипадково. Тоді відсіються власники УБД (мери, прокурори, слідчі та інші любителі халяви), які пару разів з'їздили за блок-пост і роздали гуманітарку.
Розумію, що нічого з цього не буде, тому гортайте стрічку далі)
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