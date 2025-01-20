Тільки військових — у депутати. Чому у Раді мають бути лише ті, хто воював

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Маю конструктивну ідею щодо дискусії про "аристократію" та "посполитих". Еліту, яку ми самі обрали та самі критикуємо чи топчемо ногами (найчастіше справедливо, але буває і не дуже), можна змінити. Якщо, наприклад, після війни право на участь у виборних органах влади протягом двох скликань матимуть лише чоловіки, які відбули дійсну військову службу під час російсько-української війни протягом, наприклад, трьох років, включно з добою АТО–ООС. Плюс ветерани, які були поранені та демобілізовані.

Жінок ці обмеження не стосуватимуться, але я б подумав над тим, як допомогти ветеранкам скористатися цим соціальним ліфтом.

Таким способом вдасться десь на 90% оновити наявний склад чоловічої частини місцевих рад і десь на 99% парламенту України. Вибір з понад мільйона ветеранів, умовно, 250 депутатів Ради зможемо зробити. У війську — зріз суспільства. Ну, і про три роки написав невипадково. Тоді відсіються власники УБД (мери, прокурори, слідчі та інші любителі халяви), які пару разів з'їздили за блок-пост і роздали гуманітарку.

Розумію, що нічого з цього не буде, тому гортайте стрічку далі)

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