Только военных — в депутаты. Почему в Раде должны быть только те, кто воевал

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Есть конструктивная идея относительно дискуссии об "аристократии" и "посполитых". Элиту, которую мы сами выбрали и сами критикуем или топчем ногами (чаще всего справедливо, но бывает и не очень), можно изменить. Если, например, после войны право на участие в выборных органах власти в течение двух созывов будут иметь только мужчины, отбывшие действительную военную службу во время российско-украинской войны в течение, например, трех лет, включая время АТО–ООС. Плюс ветераны, которые были ранены и демобилизованы.

Женщин эти ограничения не будут касаться, но я бы подумал над тем, как помочь ветеранкам воспользоваться этим социальным лифтом.

Таким образом удастся где-то на 90% обновить имеющийся состав мужской части местных советов и где-то на 99% парламента Украины. Выбор из более миллиона ветеранов, условно, 250 депутатов Рады сможем сделать. В армии — срез общества. Ну, и про три года написал неслучайно. Тогда отсеются владельцы УБД (мэры, прокуроры, следователи и прочие любители халявы), которые пару раз съездили за блок-пост и раздали гуманитарку.

Понимаю, что ничего из этого не будет, поэтому листайте ленту дальше)

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