Запрет на выезд мужчин — идея от отчаяния: как будет выживать 30-миллионная Украина

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Еще в 2017-м 69% украинцев никогда не были за границей (добавлю, что пребывание еще нескольких десятков процентов "тех, кто выезжал" в турецком или египетском олл инклюзиве мало что дает для понимания мира или этих стран в частности).

В прошлом году миллионы украинцев таки попали на Запад. Уверен, что после первоначального шока и, у некоторых, эйфории пришло осознание, что очень много вещей в Украине делается неправильно, не по-человечески и что остаться в новых странах а) реально, б) безопасно, в) выгодно, г) многим просто некуда ехать, потому что "дома" нет и так далее. Часть вынужденных беженцев все же вернется, потому что действительно считает ценностью жизнь на родине или не сможет (не захочет) адаптироваться, учить язык и традиции. Социология говорит о примерно половине, которые вряд ли вернутся. И каждый месяц продолжения войны увеличивает количество и качество социальных связей, связывающих наших с нынешними странами пребывания.

На руинах возникнет новая Украина Фото: Виталий Кличко / Telegram

Озвученная Денисенко идея запретить выезд — это дичь, конечно, но это от отчаяния. И от понимания порядка потерь — человеческих, экономических, других. Даже при идеальном для нас варианте завершения войны впереди десятилетия зализывания ран, разгребания завалов, разминирования тысяч километров. Так как было — уже не будет! Не будет стольких шахт на Донбассе, не будет такого сельхозпроизводства на Херсонщине и Запорожье, не будет безопасного отдыха на усеянных минами и бомбами пляжах юга.

Итак, должен быть проект, не прожект — а что будет. Какой будет Украина после победы. Когда нас будет чуть больше 30 миллионов, из которых больше половины уже или еще неработающие. Всегда можно сказать — что это не ко времени и у власти есть сейчас гораздо более важные дела. Частично соглашусь. Но отсутствие перспективы приводит лишь к более быстрому укоренению тех, которые выехали и колеблются — там за границей. Ну, и из разговоров знаю, что часть воинов ждут демобилизации (когда-то таки она произойдет, люди не железные), чтобы объединиться с семьями. Если это еще будет актуально. Потому что опять же — каждый месяц на расстоянии в тысячи километров разрушает семьи, привычный до недавнего времени образ жизни.

Хочется, чтобы мы об этом думали и говорили. Без обид и политиканства.

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