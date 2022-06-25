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Мнения Российско-украинская война

Ракетный обстрел из Беларуси. Кто несет ответственность за атаку по Украине

"Белорусская оппозиция должна воевать за свою родину. Чем дольше они этого не будут делать, тем хуже украинцы будут относиться к белорусам. Какая нам разница, кто нас убивает — "оккупированный" белорус своим непротивлением или службой в армии Беларуси, или "оккупированный" бурят или дагестанец, для которого служба — это единственный лифт из его деревни". Мнение.

Вахтанг Кипиани
Вахтанг Кипиани
Главный редактор проекта "Історична правда"
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ГУР, Беларусь, самолет, ракеты
Фото: Facebook ГУР | Главное управление разведки утверждает, что Россия пытается втянуть Беларусь в прямое участие в войне против Украины

Пару дней назад у меня была дискуссия с несколькими белорусскоязычными белорусами, которые живут в эмиграции. Им обидно, что мы отрицательно относимся к их родине. Они считают, что сделали все, что могли, и количество задержанных и вынесенных режимом Лукашенко приговоров – тому доказательство.

Это правда и неправда одновременно. Тысячи задержанных во время борьбы за освобождение своей страны – это очень много. Пока не вспомнить, что за последние годы украинцы потеряли в борьбе с тем же врагом десятки тысяч убитыми. И еще больше – ранеными.

И на этом кровавом фоне все те хороводы, которые ничем не закончились – извините, не впечатляют, это поражение. Жесткая антилукашенковская риторика и украинские флаги на аватарках – это абсолютно недостаточные средства для создания условий помощи Украине и деоккупации Беларуси. Потому что эффективных действий внутри страны практически нет. Если бы россиянам там подгорало, то у них было бы меньше сил здесь. К сожалению, страх и террор привели к ситуации, когда внутренняя и внешняя оппозиция ничем не могут помочь. Несколькосот (?) белорусов в рядах ВСУ и немногочисленные партизаны на территории РБ — это, объективно глядя на вещи, не то, что дает хоть какой-то минимальный результат.

Россиянам действовать с территории Беларуси комфортно. Они оттягивают довольно значительные украинские силы, которые так нужны на юге и востоке.

И в это время читать очередные благоглупости и обиды, дескать, "а ваш Зеленский до 24.02 торговал с Лукашенко", "большинство украинцев зиговали Лукашенко" — это из комментариев, то есть это мы виноваты, что у них полная задница.

Белорусская оппозиция должна пересмотреть концепцию борьбы за свою родину, они должны воевать за нее, и чем дольше они этого не будут делать, тем хуже будет становиться отношение украинцев к белорусам. Это печально, но это факт. Какая нам разница, кто нас убивает — "оккупированный" белорус своим непротивлением или службой в армии РБ, или "оккупированный" бурят или дагестанец, для которого служба — это единственный лифт из его деревни.

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