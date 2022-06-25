Ракетный обстрел из Беларуси. Кто несет ответственность за атаку по Украине

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Пару дней назад у меня была дискуссия с несколькими белорусскоязычными белорусами, которые живут в эмиграции. Им обидно, что мы отрицательно относимся к их родине. Они считают, что сделали все, что могли, и количество задержанных и вынесенных режимом Лукашенко приговоров – тому доказательство.

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Это правда и неправда одновременно. Тысячи задержанных во время борьбы за освобождение своей страны – это очень много. Пока не вспомнить, что за последние годы украинцы потеряли в борьбе с тем же врагом десятки тысяч убитыми. И еще больше – ранеными.

И на этом кровавом фоне все те хороводы, которые ничем не закончились – извините, не впечатляют, это поражение. Жесткая антилукашенковская риторика и украинские флаги на аватарках – это абсолютно недостаточные средства для создания условий помощи Украине и деоккупации Беларуси. Потому что эффективных действий внутри страны практически нет. Если бы россиянам там подгорало, то у них было бы меньше сил здесь. К сожалению, страх и террор привели к ситуации, когда внутренняя и внешняя оппозиция ничем не могут помочь. Несколькосот (?) белорусов в рядах ВСУ и немногочисленные партизаны на территории РБ — это, объективно глядя на вещи, не то, что дает хоть какой-то минимальный результат.

Россиянам действовать с территории Беларуси комфортно. Они оттягивают довольно значительные украинские силы, которые так нужны на юге и востоке.

И в это время читать очередные благоглупости и обиды, дескать, "а ваш Зеленский до 24.02 торговал с Лукашенко", "большинство украинцев зиговали Лукашенко" — это из комментариев, то есть это мы виноваты, что у них полная задница.

Белорусская оппозиция должна пересмотреть концепцию борьбы за свою родину, они должны воевать за нее, и чем дольше они этого не будут делать, тем хуже будет становиться отношение украинцев к белорусам. Это печально, но это факт. Какая нам разница, кто нас убивает — "оккупированный" белорус своим непротивлением или службой в армии РБ, или "оккупированный" бурят или дагестанец, для которого служба — это единственный лифт из его деревни.

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