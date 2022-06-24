Ракетные системы HIMARS. Как новое оружие от США изменит ход войны

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Сейчас все больше военных аналитиков говорят о "позиционном тупике". Мол, фронт почти не двигается и никакая из сторон не может добиться существенных успехов. Думаю, это не совсем верные выводы. Даже ошибочные. Дело в том, что РФ действительно предпринимает колоссальные усилия, сконцентрировав свои силы на одном малом участке (район Бахмут — Лисичанск), но Украина таких усилий еще не предпринимала.

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ВСУ не провели еще ни одного полномасштабного контрнаступления стратегического уровня. Да, есть определенные успехи на оперативном уровне (напомню, что оперативный уровень как раз связывает тактический со стратегическим), но они еще недостаточны для полноценной оценки.

То есть в "позиционном тупике" находится ВС РФ и ее прокси-силы. Выход из этого тупика они пока нашли только один — это концентрация большого количества старой артиллерии, подавление с помощью нее долговременным и массированным огнем укреппозиций ВСУ, а затем — штурм в лоб.

Если штурм провалился, то начинается повторение артподготовки, затем — снова штурм. И так раз за разом, пока боевые единицы Украины не "ломаются" от такого перенапряжения и интенсивности.

Количество артиллерии и безжалостность к своим солдатам/боевикам — являются качественным превосходством ВС РФ на этой войне. Это важно понимать.

А каким качественным превосходством обладает ВСУ? Его пока нет, его поиск является важным аспектом. Таким качественным превосходством многие видят грамотное использование западного оружия. Не просто какого, а таких систем, как HIMARS, например.

Если Украина сможет качественно реализовать эти системы, это, возможно, даст ей превосходство. Но артиллерия и ракетные системы не являются панацеей. Артиллерия не может полностью уничтожать позиции врага, не может взломать и его оборону. Артиллерия только подавляет и поддерживает. Эта истина была понятна еще в Первой мировой, но ее словно забыли.

Как вообще взламывать оборону? Наступление — это один из самых сложных видов военных действий. Оно требует сумасшедшей координации, безупречной связи и высокого уровня подготовки.

Исторически в новом времени у нас были следующие виды наступлений:

Времена Наполеона и до Первой мировой — маневренная тактика, постоянное движение с целью зайти врагу во фланг.

Первая мировая и Интербеллум — небольшие штурмовые отряды, которые просачиваются и взламывают оборону врага в контактных боях, используя автоматическое оружие и гранаты.

Вторая мировая война — танковые прорывы и клинья.

А затем снова наступает "позиционный тупик". Вспомним, например, Ирано-Иракскую войну.

Очевидно что "маневры" сегодня не актуальны. Танковые прорывы пыталась и пытается иногда реализовать ВС РФ, но это легко отражается украинской пехотой, перенасыщенной системами ПТРК, а идея штурмовых групп требует массовости.

Почему? Потому что при таком наступлении у вас точно будет потеряно примерно 30% состава. Представим себе, что в большом контрнаступлении примет участие на одном участке 50 000 бойцов ВСУ. Поскольку у россиян преимущество в авиации, то это не будут большие развернутые порядки, а много групп на тактическом уровне, которые буквально дерутся и идут от села к селу. Кстати, вам это не напоминает ситуацию с нашим наступлением на Херсонщине?

Но так вот, к концу операции из этих 50 000 в строю останутся 35 000. Остальные будут выбиты погибшими, ранеными и пропавшими без вести. К этому надо быть морально готовым.

Новое дальнобойное оружие — это не палочка-выручалочка. Это только подспорье в поиске качественного превосходства над ВС России. Учитывая, что другие варианты тут сложно представить (танковые прорывы и клинья ВСУ в силу превосходства в воздухе ВКС России реализовать не сможет, а артиллерия не может взламывать оборону), то нас ждет возвращение старой, доброй тактики штурмовых отрядов. И тот факт, что британцы вызвались на прокачку именно украинской пехоты по своей программе, только подтверждает это.

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