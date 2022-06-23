Последняя карта Лукашенко. Почему армия Беларуси очень опасна и что там происходит

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Уверен, что военное руководство Украины готовится, но в целом в оценке вероятности наступления белорусов мы повторяем ошибки октября 2021 – февраля 2022 года. Тогда, напомню, господствовало мнение о том, что сил и средств россиян не хватит на решение задачи оккупации значительной части страны. Повторялись заученные и ошибочные клише о том, что Россия не пойдет в наступление, учитывая вероятность внутренней дестабилизации, масштабных санкций и т. п.

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Как оказалось, логика тоталитарного ядерного государства расходилась с оценками наших экспертов и, честно говоря, власть имущих. Война помогла Путину окончательно истребить любую оппозицию, консолидировавшую вокруг его лица шовинистическое российское общество. А снижением уровня жизни россиян в результате санкций Путин просто пренебрег. Это никогда не было для Кремля определяющим фактором, потому что уровень жизни россиян и без того был слишком низким. Помните русскую поговорку: "Не жили богато, нечего и начинать". Более того, оказалось, что для экономически депрессивных регионов России война создала возможности заработка и социальный лифт, которым воспользовались деклассированные жители социального дна.

Кроме того, практика доказала, что военной возможности России хватило для пусть и временной (как нам хочется думать) оккупации дополнительных 18% нашей территории, уничтожения десятков тысяч украинских жизней, разрушенных городов и целых регионов. И война, напомню, еще далеко не завершена.

Украинцы то и дело повторяют одни и те же ошибки, экстраполируя реалии нашего демократического, свободолюбивого и анархического общества на общества, живущие в условиях авторитаризма.

Повторяем наши ошибки и сейчас. Белорусская армия, по разным оценкам, имеет в сумме от 15 до 20 тысяч боеспособных профессиональных военнослужащих. Это ССО Беларуси и разные подразделения специальных войск. Что составляет + – 30% от общей численности армии. Резервы Беларуси оцениваются в допусках от 200 до 400 тысяч.

Когда мы анализируем способность белорусской армии, мы снова и снова исходим из нескольких ложных предпосылок:

Во-первых: будто белорусское общество морально не готово к войне. Будто мотивация воевать с Украиной у белорусов отсутствует. Во-вторых: будто белорусская армия не боеспособна, плохо оборудована, не подготовлена ​​к войне. В-третьих: будто режим Лукашенко будет дестабилизирован и может коллапсировать в результате интервенции в Украину.

На все эти тезисы у меня есть ответы.

Первое: белорусское общество действительно не имеет мотивации воевать. Но оно живет в условиях авторитаризма. Институализирована смертная казнь, отсутствие свобод, проникновение государства и спецслужб во все сферы жизни. Разветвлен аппарат принуждения, умноженный на информационный вакуум и годы российско-лукашистсткой пропаганды. Кроме того, белорусы по своему менталитету являются законопослушной европейской нацией. Общество живет с установкой о том, что государству нужно повиноваться. Опять же, в отличие от Украины, где каждый сам себе и генерал, и прокурор, и президент.

Второе: техника и оснащение белорусской армии обычно хуже, чем у россиян. Но, в отличие от российских институтов, институты Беларуси не проникнуты коррупцией. Общее количество возможностей для обогащения и аппаратного маневра гораздо меньше, чем в России с ее сформированными аппаратно-силовыми мафиозными кланами. Что обуславливает более высокую лояльность силовых структур к режиму, являющемуся единственным источником перераспределения ресурса в пользу силовиков.

Моя теория заключается в том, что боеспособность армии Беларуси как раз может оказаться выше боеспособности армии России.

Поскольку коррупция всегда оказывает разрушительный эффект и способствует деградации и вырождению институтов государства и системы в целом. Дисциплинированная и заточенная на исполнение приказов дивизия – это нифига не потешные войска. Это серьезная сила.

Третье: яйца Лукашенко зажаты в тисках отнюдь не обществом, а именно Путиным. Достоверная и теоретическая дестабилизация когда-то – это угроза не столь непосредственная, как порция "новичка" в утренний кофе. Путин знает, что Лукашенко знает, что в случае необходимости Кремль весьма легко обеспечит транзит власти от старого, уже покойного диктатора, к новому, не менее усатому. Беларусь является прокси-государством, жизнь, экономика и политика которой контролируются Кремлем. Кремль также поможет Лукашенко в случае массовых митингов. Росгвардия подавит какое-либо сопротивление белорусов, если оно не будет нести тотальный и вооруженный характер. А если будет – армия России просто возьмет страну под контроль, после чего состоится аннексия.

Конечно, Лукашенко уклоняется от настойчивых просьб Путина. Поскольку понимает, что интервенция в Украину – это последняя карта, с которой он может торговаться с Кремлем. И что потом сам Кремль может сбросить Луку в отбой. Он не хочет идти на непросчитанные риски. Но придет тот момент, когда другого выхода у него просто не останется.

Нам же нужно помнить, что война – не компьютерная игра. И что удар даже 20-30 тысячного вооруженного контингент по западу нашей страны будет означать гибель наших военных и мирных жителей. Горе, страдание и смерть украинцев. Западное оружие, пересекающее границу, вынуждено будет использоваться не против россиян на востоке и юге, а против белорусов. Поскольку без разгрома армии Беларуси невозможно будет обезопасить логистические цепи, от которых зависит жизнь нашего государства. Под ударом будет глубокий тыл, а значит, первоочередной задачей станет сохранение этого тыла, что позволит россиянам перехватить инициативу на фронте.

Снова повторяю. Если это понимаю я, значит, это понимают и наши генералы. Уверен, что необходимые меры по подготовке обороны против белорусов ведутся. Я, скорее, говорю о том, что пятая луна кровавой и страшной войны, которая начнется завтра, — именно то время, чтобы перестать заниматься нацеленным на имбецилов шапкозакидательством в публичных коммуникациях и начать говорить с украинцами, как со взрослыми людьми.

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