Илон Маск в роли лжепророка. Как знаменитый миллиардер стал символом кризиса либерализма

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Феномен Маска и его политических идиотизмов — на самом деле просто примета эпохи перекоса и деградации демократического либерализма как явления.

Я сам являюсь ультралибералом и антиэтатистом. Но не признавать проблему невозможно.

Перекос западного либерализма произошел после вознесения на пьедестал фигуры предпринимателя как общественного лидера и пионера преобразований. Это правда. Но постинформационная эпоха, как состояние полной информационной свободы, создала для фигуры такого Пионера не просто дополнительные возможности для коммуницирования с человечеством, но и инструмент продвижения собственных взглядов. Которые оказались не подкрепленными никаким жизненным, кроме бизнесового, опытом.

Кроме того, модерная либеральная эпоха вместе с возвышением капиталиста возвысила и значение денег как основного мерила успеха и достижений. Этот монетоцентризм, ярко проявленный в американской фразе "Если ты такой умный, то где твои деньги", создал вокруг успешного капиталиста ложный ореол ума и знания, которые якобы идут в паре с капиталом. Богатый человек не может быть глупым! Потому что он бы не был богатым.

Вспоминаю свое общение с одним из наших так называемых "олигархов", который точно разбирался в бизнесе, производственных процессах и тому подобное. Но наша беседа была посвящена не станкам или тракторам. Нет! Он очень настойчиво убеждал меня, человека, у которого история была любимым предметом с 5-го класса школы, в верности антинаучной теории "Новой хронологии" россиянина Фоменко. Это тот, который утверждал, что Карл Великий и Иисус Навин — это одна и та же историческая фигура, а Великая Китайская стена была построена русскими. Все мои аргументы об объективных археологических данных, документальных источниках, летописях и т.д., наталкивались с его стороны на простой аргумент. Догадайтесь, какой? Верно: у меня есть миллиард долларов, а у тебя нет!

Богатый — значит, сильный Фото: Getty Images

Маск — это фигура, которая дана нам самим Космосом. В качестве эталона напыщенного, высокомерного, самоуверенного дилетанта, своеобразного лжепророка уходящей эпохи.

Я не знаю, каким будет мир дальше. Но те угрозы, которые породило это время глобального дилентантизма, точно требуют такого же глобального переосмысления. Мир очень нуждается в профессионалах, которые будут осознавать границы своей компетенции. И трансформации от цивилизации денег к цивилизации знаний. Либерализм должен пройти этот ад, чтобы вернуться к меритократическим основам.

Без этого мы просто имеем все шансы не выжить как биологический вид.

Но для этого нужен сформированный запрос от масс. Которым нужен глобальный новый пакт по модели успеха как явления, социального равноправия и мира как пространства возможностей. Уважение к уму и знаниям — это дефицит. Но для того, чтобы это уважение проросло через глобальные территории, надо продемонстрировать, что именно развитие и знания предоставляют человеку социальные возможности.

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