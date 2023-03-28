Си Цзиньпин определился: Китай за размещение ядерного оружия в Беларуси

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Наше информационное поле теряет адекватность оценок. И это опасная тенденция, которая может отражать не только растущий общественный отрыв от реалности, но и когнитивные погрешности, которые могут влиять на центры принятия военно-политических решений.

Вчера часть сайтов, особенно телеграмм-каналов, распространили новость с заголовком "Китай осудил размещение ядерного оружия России в Беларуси". Если почитать даже эту новость длиннее заголовка, то черным по белому там содержится достаточно сжатый комментарий МИД Китая по этому поводу. Дословно он звучит так:

"Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и следует снижать стратегические риски".

Ни слова осуждения в заявлении нет. Более того, я считаю, что размещение ЯО в Беларуси является действием, согласованным Москвой с Пекином.

Давайте разберем это заявление. В нем есть один важный момент: следует избегать войн МЕЖДУ ЯДЕРНЫМИ государствами. Не войн в целом, а именно между ядерными державами. Если рассматривать фразу "снижать стратегические риски" с этой стороны, держа в уме предварительные заявления Пекина о том, что именно США и Запад раздувает войну, отправляя оружие в Украину, то как раз размещение ЯО в Беларуси является процессом "снижения стратегических рисков". Потому что это создает дополнительную угрозу для стран НАТО, а следовательно, способствует сдерживанию "натовского милитаризма", заставляя страны НАТО и Украину учитывать новый фактор угроз безопасности.

В этом суть китайского заявления. Это заявление НА ПОДДЕРЖКУ действий России, не наоборот. Ядерное оружие в Беларуси является сдерживающим фактором и для нас в случае новых агрессивных действий России с Севера. Напомним, что Лукашенко недавно был в Пекине. В настоящее время процесс подготовки Беларуси к размещению ЯО уже начался. И это не могло не быть одной из тем разговора Лукашенко с Си.

Вы заметили, кстати, что из публичной коммуникации Пекина исчезли упоминания о "мирном плане". Все почему трактуют это как поражение Си. Но нет, мне кажется, что Си с Путиным разработали и согласовали общий план давления на США и Европу. И размещение ЯО в Беларуси — первый этап реализации этого плана.

У меня нет готового ответа, как нужно реагировать на эти вызовы. Но перед тем как вырабатывать модель реакции, нужно принять реальность. А реальность такова, что Китай окончательно перешел из статуса наблюдателя в войне в статус союзника РФ. И что через посредничество РФ Китай будет реализовывать политику по подрыву позиций и единству евроатлантического мира. И агрессия России против Украины является главным рычагом реализации этой политики.

Для начала нам нужно было бы сформулировать ясное видение этих новых обстоятельств и через дипломатические каналы артикулировать это видение нашим союзникам. Китай будет медленно идти в поддержке России. И нам с партнерами надо бы понимать, как действовать в этой новой реальности. Определить тренды, которые приобрели очертания, и реагировать проактивно, а не реактивно.

Но даже постановка проблемы и задачи нуждается в не политизированной, а в отстраненной экспертизе. Нуждается в выходе из тех информационных парадигм, в которые наше политическое руководство погрузило общество, и прежде всего — самих себя.

Есть такая аксиома: самая большая ошибка — самому поверить в собственную пропаганду. И мне кажется, что это с нами всеми уже произошло. И если реальность грозит комфортной картине мира — тем хуже для реальности!

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