Ядерное оружие в Беларуси: кому на самом деле угрожает Путин

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Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом он продолжает шантажировать Запад возможностью применения ядерного оружия. Именно поэтому речь идет о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Это намек на то, что это оружие может использоваться не только против Украины, но и западных стран. Но одновременно раздается и намек на готовность торговаться. Путин уверяет, что размещать это оружие будут без нарушения обязательств по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Напомним, что сам Путин месяц назад заявил, что Россия приостанавливает свое участие в этом Договоре. Вот это любимый путинский стиль — он угрожает и торгуется одновременно. Однако все эти уловки кремлевского диктатора уже не работают.

Еще одна угроза Путина — Россия в ближайшие три года намерена выработать и модернизировать в общей сложности более 1600 танков. Напомним, что три дня назад бывший "потешный царь" России Дмитрий Медведев заявил, что в текущем году Россия сделает 1500 танков. Видимо, сказал это спьяну, перепутав и объемы и сроки производства. Скорее всего, об этом конфузе доложили Путину. Кремлевскому начальнику пришлось исправлять своего шута. Не через год, а через три, и не столько произвести, сколько "модернизировать". А что они собираются модернизировать? Речь идет о старых советских танках. И уже не только о Т-62, а о давно списанных Т-54 и Т-55, которые Советский Союз производил после Второй мировой войны. Вот такая "комедия выражений" о танках от Путина и Медведева.

И еще немного о танках и цифрах. Путин обещает за три года дополнительно 1600 танков для российской армии. Но за 13 месяцев Большой войны против Украины Россия уже потеряла 3580 танков, то есть вдвое больше, чем Путин планирует произвести за три года.

Путин кичится огромным преимуществом в авиации. К сожалению, есть такая проблема. И сложилась она исторически. Поэтому нам и нужны боевые самолеты. Но почему-то некоронованный царь России забыл упомянуть, что российская авиация боится залетать на украинскую территорию, кроме отдельных прифронтовых участков. В основном российские самолеты атакуют ракетами со своей территории. А почему боится? Потому что уже потеряли более 300 самолетов и почти 300 вертолетов. Украинская система ПВО становится все более мощной. Так что есть чего бояться российским военным.

Путин пугает своими "страшилками" не украинцев, а западных политиков. Пугает продолжением и эскалацией войны против Украины. Но даже эти цифры свидетельствуют об ограничении таких возможностей для Путина. И все пропагандистские "страшилки" — это порождение страха Путина перед поставкой нового западного оружия для Украины. Вот чего они опасаются в Кремле. Потому президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает нашим западным партнерам: нам нужно больше оружия и скорее! Только это и обеспечит завершение войны против российского нашествия.

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