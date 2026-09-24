США не поддержали заявление в пользу Украины в ООН: кто должен призвать к прекращению огня

23 сентября 50 стран и Европейский Союз выступили в ООН с совместным заявлением в поддержку Украины, в котором призвали Россию к прекращению огня. В заявлении напоминается, что с марта 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня. "Мы призываем Россию наконец поступить так же — это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", — говорится в тексте заявления.

С точки зрения классических стандартов дипломатии и проявления партнерской солидарности с Украиной, все это правильно.

Но давайте посмотрим на это с точки зрения нынешней переговорной ситуации и тактики переговорного процесса. Как это воспримут в Кремле? К сожалению, это воспримут как проявление слабости. Точно так же там уже давно воспринимают очередные призывы Зеленского о готовности к встрече с Путиным. Мне кажется, что Пескову уже нравится комментировать эти заявления с откровенным сарказмом.

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Кто-то скажет: "А нам плевать, как это воспринимают в Кремле". Это тоже, вроде бы, правильно, но тогда вообще не стоит обращаться с призывами к России.

Призывы к прекращению войны или хотя бы к прекращению огня должны исходить от посредников, от тех, кто инициирует мирные переговоры, а не от одной из сторон конфликта. При этом мы можем выражать готовность к переговорам. Именно такую тактику мы демонстрируем в дискуссии о так называемом энергетическом перемирии. Мы готовы к переговорам, но не собираемся прекращать огонь в одностороннем порядке и продолжаем наносить удары по российским НПЗ.

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Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, — МИД

Если одна из сторон конфликта предлагает прекратить боевые действия, то другая сторона начинает считать, что ее противник ослабевает и не может продолжать сопротивление. И что тогда он будет делать? Согласится на переговоры или усилит военное давление? Вопрос чисто риторический. И ответ на него со стороны России мы видим каждый день.

Это не означает, что нужно отказаться от инициирования мирных переговоров. Но делать это должны не мы и наши союзники, а посредники или международные организации.

И еще одна важная деталь, касающаяся этого заявления. Это заявление не поддержали США. Хотя именно совместно с США в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня в качестве первого шага к прекращению войны.

Это также не означает, что США против прекращения огня, хотя именно сейчас, возможно, они не верят в полное прекращение огня между Россией и Украиной. Их главный мотив — демонстрация нейтральной позиции, роли посредника, а не партнера Украины. Нам это вряд ли нравится. Но ничего нового в этой позиции нет. Это официальная позиция США с февраля прошлого года, и она неоднократно проявлялась в отношении подобных документов.

Из этого не следует делать вывод, что США при Трампе настроены против Украины. Нет, они не против Украины, но и не за Украину. Нам не нужно ссориться с США, но и не стоит воспринимать Соединенные Штаты как полноценного партнера Украины (возможно, временно). Однако активно сотрудничать с США в переговорном процессе нам необходимо. Других движущих сил переговорного процесса о завершении российско-украинской войны, кроме США, на данный момент нет.

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