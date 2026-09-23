Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, — МИД

Согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире призвали Российскую Федерацию 51 страна-член Организации Объединенных Наций на полях 81-й Генассамблеи в Нью-Йорке.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном перед заседанием Совета Безопасности ООН высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает "Укринформ".

Подписанты заявления подчеркнули солидарность с Украиной и выступают за соблюдение принципов Устава ООН, в частности уважения к суверенитету, независимости и территориальной целостности государств, а также неотъемлемого права на самооборону.

Они выразили "глубокую обеспокоенность" возросшей интенсивностью атак РФ по гражданской инфраструктуре и против мирного населения, что привело к рекордным жертвам в последние несколько месяцев.

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"Призываем к полному уважению международного гуманитарного права, привлечению к ответственности и защите гражданского населения", — говорится в заявлении.

Также в ООН встревожены российскими атаками в Черном море для срыва экспорта украинского зерна, что представляет угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Авторы заявления напомнили, что еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня.

"Призываем Россию наконец сделать то же самое как необходимый шаг к содержательной дипломатии и переговорам, ведущим к миру", — отмечается в документе.

Также страны призвали РФ "немедленно, безопасно и безусловно вернуть Украине всех незаконно удерживаемых, принудительно перемещенных или депортированных гражданских, в том числе детей, а также полностью вернуть всех военнопленных и интернированных":

"Украина хочет мира. Мы хотим мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с международным правом".

Среди тех, кто подписал заявление, — большинство стран Европы, Австралия, Канада, Коста-Рика, Гондурас, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Панама, Южная Корея.

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